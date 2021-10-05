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Video: Нарколабораторія у Ладижині – як банда постачала наркотики на всю Вінниччину

На Вінниччині накрили цілу банду наркоділків. До складу цього злочинного угрупування входило 8 учасників і вони торгували отрутою власного виробництва по всій області.[read_more_news] Заборонені речовини виготовлялися прямісінько в помешканні злочинців, а звідти – оптом до клієнтів. Аж поки у двері не постукали правоохоронці. Чим же закінчився їх візит - дивіться в сюжеті.

Нарколабораторія у Ладижині – як банда постачала наркотики на всю Вінниччину
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На Вінниччині накрили цілу банду наркоділків.

До складу цього злочинного угрупування входило 8 учасників і вони торгували отрутою власного виробництва по всій області. Також по темі: Безкарна мама наркоманів - у Вишневому знову штурмували квартиру наркобаронеси

Заборонені речовини виготовлялися прямісінько в помешканні злочинців, а звідти – оптом до клієнтів.

Аж поки у двері не постукали правоохоронці.

Чим же закінчився їх візит – дивіться в сюжеті.

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ICTV / Надзвичайні новини / Нарколабораторія у Ладижині – як банда постачала наркотики на всю Вінниччину / 05.10.2021 19:51
05.10.2021 19:51

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