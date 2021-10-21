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Video: Наркобізнес в Україні процвітає – копи ловлять ділків цілими сім’ями

Наркобізнес в Україні процвітає. Поліцейські ловлять ділків цілими сім'ями. На Київщині спіймали багатодітного батька який не придумав нічого кращого, як продавати амфетамін, аби прогодувати своїх чад.[read_more_news] А у Києві бізнес сколотили мати з сином, самі фасували та продавали залежним заборонені речовини. На Полтавщині схопили працівника фармацевтичної компанії – чоловік крав психотропи зі складу на роботі й торгував ними. Дилери відкривають цілі онлайн магазини, думають, що так залишаться непомітними для копів. Складається враження, наче немає на них управи на тих торговців смертю!

Наркобізнес в Україні процвітає – копи ловлять ділків цілими сім’ями
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Наркобізнес в Україні процвітає.

Поліцейські ловлять ділків цілими сім’ями.

На Київщині спіймали багатодітного батька який не придумав нічого кращого, як продавати амфетамін, аби прогодувати своїх чад. Також по темі: Донька знаної у Лубнах наркобаронеси продовжила успішний бізнес матері

А у Києві бізнес сколотили мати з сином, самі фасували та продавали залежним заборонені речовини.

На Полтавщині схопили працівника фармацевтичної компанії – чоловік крав психотропи зі складу на роботі й торгував ними.

Дилери відкривають цілі онлайн магазини, думають, що так залишаться непомітними для копів.

Складається враження, наче немає на них управи на тих торговців смертю!

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ICTV / Надзвичайні новини / Наркобізнес в Україні процвітає – копи ловлять ділків цілими сім’ями / 21.10.2021 20:18
21.10.2021 20:18

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