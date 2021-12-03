Напівоголене тіло жінки знайшли біля лікарні під Києвом – що відомо

Від такої моторошної картини мурахи шкірою.

Неймовірно страшна знахідка налякала Бровари.

Там на околиці міста виявили бездиханне, напівоголене тіло жінки. Також по темі: В селі під Полтавою на дорозі знайшли труп - копи заблокували рух транспорту

Містом вже поповзли чутки про маніяка, та жорстоке зґвалтування.

Невже це правда, чому загинула бідолашна, кого шукає поліція.

Усі деталі від Ігоря Шумика.