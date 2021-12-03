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Video: Напівоголене тіло жінки знайшли біля лікарні під Києвом – що відомо

Від такої моторошної картини мурахи шкірою. Неймовірно страшна знахідка налякала Бровари. Там на околиці міста виявили бездиханне, напівоголене тіло жінки.  [read_more_news] Містом вже поповзли чутки про маніяка, та жорстоке зґвалтування. Невже це правда, чому загинула бідолашна, кого шукає поліція. Усі деталі від Ігоря Шумика.

Напівоголене тіло жінки знайшли біля лікарні під Києвом – що відомо
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Від такої моторошної картини мурахи шкірою.

Неймовірно страшна знахідка налякала Бровари.

Там на околиці міста виявили бездиханне, напівоголене тіло жінки.   Також по темі: В селі під Полтавою на дорозі знайшли труп - копи заблокували рух транспорту

Містом вже поповзли чутки про маніяка, та жорстоке зґвалтування.

Невже це правда, чому загинула бідолашна, кого шукає поліція.

Усі деталі від Ігоря Шумика.

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ICTV / Надзвичайні новини / Напівоголене тіло жінки знайшли біля лікарні під Києвом – що відомо / 03.12.2021 19:04
03.12.2021 19:04

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