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Video: Напівоголена жінка захлинулася кров’ю в омріяній оселі – розправа на Київщині

Тішилася надіями на спокійну старість у затишному домі, а зрештою захлинулася кров’ю в омріяній оселі. Справжнє жахіття розігралося у селі на Київщині. Посеред дня місцева жителька, зайшла у гості до своєї 68-річної сестри погомоніти.[read_more_news] Але замість задушевної бесіди зайшлася несамовитим криком жаху – родичку знайшла мертвою. Нещасна напівоголена пенсіонерка, сиділа скривавлена на стільці – навколо все було залите червоним. Хто і за що над нею познущався? Та чому фатальним для жінки став апарат, який мав підтримувати її життя? Ціла низка фатальних збігів.

Напівоголена жінка захлинулася кров’ю в омріяній оселі – розправа на Київщині
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Тішилася надіями на спокійну старість у затишному домі, а зрештою захлинулася кров’ю в омріяній оселі.

Справжнє жахіття розігралося у селі на Київщині.

Посеред дня місцева жителька, зайшла у гості до своєї 68-річної сестри погомоніти. Також по темі: Замість чесно зароблених - порція свинцю? Бізнесмен розрахувався з робітниками пострілами у спину

Але замість задушевної бесіди зайшлася несамовитим криком жаху – родичку знайшла мертвою.

Нещасна напівоголена пенсіонерка, сиділа скривавлена на стільці – навколо все було залите червоним.

Хто і за що над нею познущався?

Та чому фатальним для жінки став апарат, який мав підтримувати її життя?

Ціла низка фатальних збігів.

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ICTV / Надзвичайні новини / Напівоголена жінка захлинулася кров’ю в омріяній оселі – розправа на Київщині / 06.10.2021 19:47
06.10.2021 19:47

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