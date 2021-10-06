Напівоголена жінка захлинулася кров’ю в омріяній оселі – розправа на Київщині

Тішилася надіями на спокійну старість у затишному домі, а зрештою захлинулася кров’ю в омріяній оселі.

Справжнє жахіття розігралося у селі на Київщині.

Посеред дня місцева жителька, зайшла у гості до своєї 68-річної сестри погомоніти. Також по темі: Замість чесно зароблених - порція свинцю? Бізнесмен розрахувався з робітниками пострілами у спину

Але замість задушевної бесіди зайшлася несамовитим криком жаху – родичку знайшла мертвою.

Нещасна напівоголена пенсіонерка, сиділа скривавлена на стільці – навколо все було залите червоним.

Хто і за що над нею познущався?

Та чому фатальним для жінки став апарат, який мав підтримувати її життя?

Ціла низка фатальних збігів.