Напад на бійця Муніципальної варти у Києві – всі подробиці

Не встиг вийти з будинку, як отримав ножем у живіт.

Спланований і безумний напад на чоловіка у Києві.

47-річного співробітника Муніципальної варти підрізали просто, коли той виходив із багатоповерхівки. Також по темі: Жінку душили подушкою посеред ночі - напад на Черкащині

Бідолашному пощастило, що прихопив із собою газовий балончик, бо нападники збиралися його добити.

Кому перейшов дорогу муніципал, невже це помста тих, кого він заспокоював, бувши на службі.

Ігор Шумик знайшов всіх дійових осіб і виявляється його кривдник вже давно мав би бути за ґратами.