seach
ICTV - Разом краще

Video: Напад на бійця Муніципальної варти у Києві – всі подробиці

Не встиг вийти з будинку, як отримав ножем у живіт. Спланований і безумний напад на чоловіка у Києві. 47-річного співробітника Муніципальної варти підрізали просто, коли той виходив із багатоповерхівки. [read_more_news] Бідолашному пощастило, що прихопив із собою газовий балончик, бо нападники збиралися його добити. Кому перейшов дорогу муніципал, невже це помста тих, кого він заспокоював, бувши на службі. Ігор Шумик знайшов всіх дійових осіб і виявляється його кривдник вже давно мав би бути за ґратами.

Напад на бійця Муніципальної варти у Києві – всі подробиці
0 Коментувати

Не встиг вийти з будинку, як отримав ножем у живіт.

Спланований і безумний напад на чоловіка у Києві.

47-річного співробітника Муніципальної варти підрізали просто, коли той виходив із багатоповерхівки. Також по темі: Жінку душили подушкою посеред ночі - напад на Черкащині

Бідолашному пощастило, що прихопив із собою газовий балончик, бо нападники збиралися його добити.

Кому перейшов дорогу муніципал, невже це помста тих, кого він заспокоював, бувши на службі.

Ігор Шумик знайшов всіх дійових осіб і виявляється його кривдник вже давно мав би бути за ґратами.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Напад на бійця Муніципальної варти у Києві – всі подробиці / 18.08.2021 19:51
18.08.2021 19:51

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь