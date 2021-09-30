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Video: Надзвичайні новини — 30.09.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 30.09.2021:   Страх і ненависть в Пужайковому. На Одещині поліцейські застрелили чоловіка, який бігав по селу з рушницею і погрожував порішити всіх живих. Лишився тільки багажник. Надзвичайно моторошна аварія на трасі Київ-Одеса. Легковик повністю влетів під вантажівку. Чоловіка, який пішов із дому до чужої жінки, знайшли задушеним у водоймі. Підозра впала на абсолютно несподівану людину. Жінку, яку розчленував рідний син, поховали як невідому. Попри те, що родичі просили видати їм тіло. Тепер за перепоховання з них вимагають гроші. А на квартиру загиблої вже накинули оком.
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 30.09.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 30.09.2021:  

Страх і ненависть в Пужайковому. На Одещині поліцейські застрелили чоловіка, який бігав по селу з рушницею і погрожував порішити всіх живих.

Лишився тільки багажник. Надзвичайно моторошна аварія на трасі Київ-Одеса. Легковик повністю влетів під вантажівку.

Чоловіка, який пішов із дому до чужої жінки, знайшли задушеним у водоймі. Підозра впала на абсолютно несподівану людину.

Жінку, яку розчленував рідний син, поховали як невідому. Попри те, що родичі просили видати їм тіло. Тепер за перепоховання з них вимагають гроші. А на квартиру загиблої вже накинули оком.

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 30.09.2021 / 30.09.2021 20:29
30.09.2021 20:29

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