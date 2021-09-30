Надзвичайні новини — 30.09.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 30.09.2021:

Страх і ненависть в Пужайковому. На Одещині поліцейські застрелили чоловіка, який бігав по селу з рушницею і погрожував порішити всіх живих.

Лишився тільки багажник. Надзвичайно моторошна аварія на трасі Київ-Одеса. Легковик повністю влетів під вантажівку.

Чоловіка, який пішов із дому до чужої жінки, знайшли задушеним у водоймі. Підозра впала на абсолютно несподівану людину.

Жінку, яку розчленував рідний син, поховали як невідому. Попри те, що родичі просили видати їм тіло. Тепер за перепоховання з них вимагають гроші. А на квартиру загиблої вже накинули оком.

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