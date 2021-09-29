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Video: Надзвичайні новини — 29.09.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 29.09.2021:   Після неприємної розмови на звичайній заправці стається дике вбивство! Невже до такої люті  людину може довести не той колір волосся? Ліжко, просочене кров'ю кращого друга! Добропорядного бідолаху порубали сокирою за те, що вступився за слабшого, а стрілки нелюд перевів на невинного! У всьому винне ім'я! Як кума і тезку долучили до драматичного любовного трикутника і зрештою - всадили ніж у спину! Ховався, мов звір, по норах і бігав від мисливців у поліцейських погонах! На Київщині копи спіймали жорстокого вбивцю, якого вистежували три місяці!
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 29.09.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 29.09.2021:  

Після неприємної розмови на звичайній заправці стається дике вбивство! Невже до такої люті  людину може довести не той колір волосся?

Ліжко, просочене кров’ю кращого друга!

Добропорядного бідолаху порубали сокирою за те, що вступився за слабшого, а стрілки нелюд перевів на невинного!

У всьому винне ім’я! Як кума і тезку долучили до драматичного любовного трикутника і зрештою – всадили ніж у спину!

Ховався, мов звір, по норах і бігав від мисливців у поліцейських погонах! На Київщині копи спіймали жорстокого вбивцю, якого вистежували три місяці!

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 29.09.2021 / 29.09.2021 20:32
29.09.2021 20:32

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