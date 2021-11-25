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Video: Надзвичайні новини — 25.11.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 25.11.2021:   У Києві у власній квартирі знайшли колишнього суддю з простреленою головою. Родичі кажуть - це вбивство. Бо напередодні чоловікові погрожували. Депутат розгулявся. На Львівщині копи ганялися за автомобілем народного обранця, а той їх таранив. Четверо правоохоронців у лікарні. На Житомирщині шестикласник пригостив одинадцятьох друзів цукерками, які виявилися засобом для прочищення каналізаційних труб. Дітей терміново госпіталізували. У Кривому Розі двоє підлітків відпочивали у лазні, влаштували пожежу і зґвалтували прибиральницю.
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 25.11.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 25.11.2021:  

У Києві у власній квартирі знайшли колишнього суддю з простреленою головою. Родичі кажуть – це вбивство. Бо напередодні чоловікові погрожували.

Депутат розгулявся. На Львівщині копи ганялися за автомобілем народного обранця, а той їх таранив. Четверо правоохоронців у лікарні.

На Житомирщині шестикласник пригостив одинадцятьох друзів цукерками, які виявилися засобом для прочищення каналізаційних труб. Дітей терміново госпіталізували.

У Кривому Розі двоє підлітків відпочивали у лазні, влаштували пожежу і зґвалтували прибиральницю.

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 25.11.2021 / 25.11.2021 20:39
25.11.2021 20:39

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