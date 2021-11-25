Надзвичайні новини — 25.11.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 25.11.2021:

У Києві у власній квартирі знайшли колишнього суддю з простреленою головою. Родичі кажуть – це вбивство. Бо напередодні чоловікові погрожували.

Депутат розгулявся. На Львівщині копи ганялися за автомобілем народного обранця, а той їх таранив. Четверо правоохоронців у лікарні.

На Житомирщині шестикласник пригостив одинадцятьох друзів цукерками, які виявилися засобом для прочищення каналізаційних труб. Дітей терміново госпіталізували.

У Кривому Розі двоє підлітків відпочивали у лазні, влаштували пожежу і зґвалтували прибиральницю.

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