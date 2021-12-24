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Video: Надзвичайні новини — 24.12.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 24.12.2021:   Вибух гранати на подвір'ї маєтку під Києвом. У виконавця вдома знайшли фото будинку. А сам котедж належить дуже одіозному фігуранту. На Харківщині молодий сусід порубав сокирою пенсіонерку, яка його годувала і ставилась, як до рідного. Душогуб довго переховувався, доки не припустився помилки. По коліна в снігу. Миколаїв замело. Машини потонули в заторах, пішоходи падають на суцільній ковзанці, а в комунальників усе під контролем. Босоніж у люті морози. В Чернігові 32-річна жінка не носить взуття. Не заради економії, а заради здоров'я.
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 24.12.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 24.12.2021:  

Вибух гранати на подвір’ї маєтку під Києвом. У виконавця вдома знайшли фото будинку. А сам котедж належить дуже одіозному фігуранту.

На Харківщині молодий сусід порубав сокирою пенсіонерку, яка його годувала і ставилась, як до рідного. Душогуб довго переховувався, доки не припустився помилки.

По коліна в снігу. Миколаїв замело. Машини потонули в заторах, пішоходи падають на суцільній ковзанці, а в комунальників усе під контролем.

Босоніж у люті морози. В Чернігові 32-річна жінка не носить взуття. Не заради економії, а заради здоров’я.

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 24.12.2021 / 24.12.2021 20:34
24.12.2021 20:34

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