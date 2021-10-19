Надзвичайні новини — 19.10.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 19.10.2021:

Масова бійня і стрілянина – у місті! Молодика, що відстрілювався від нападників, били його ж пістолетом по голові!! І він тепер не має претензій до бандитів!

Шокуючі умови у ковідній лікарні!! Ексклюзив Надзвичайних новин: наші журналісти пробралися всередину і покажуть усе, як є! Медики вже не можуть так працювати!!

Нова таємниця – у Кривому Розі! Рівно за два місяці після загадкової загибелі мера міста, за дивних обставин помер його рідний брат!

Обережно водіть дівчину в кафе! Там чатують підлі аферисти! Спеціальна операція знімальної групи Надзвичайних новин під прикриттям!

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