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Video: Надзвичайні новини — 19.10.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 19.10.2021:   Масова бійня і стрілянина - у місті! Молодика, що відстрілювався від нападників, били його ж пістолетом по голові!! І він тепер не має претензій до бандитів! Шокуючі умови у ковідній лікарні!! Ексклюзив Надзвичайних новин: наші журналісти пробралися всередину і покажуть усе, як є! Медики вже не можуть так працювати!! Нова таємниця - у Кривому Розі! Рівно за два місяці після загадкової загибелі мера міста, за дивних обставин помер його рідний брат! Обережно водіть дівчину в кафе! Там чатують підлі аферисти! Спеціальна операція знімальної групи Надзвичайних новин під прикриттям!
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 19.10.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 19.10.2021:  

Масова бійня і стрілянина – у місті! Молодика, що відстрілювався від нападників, били його ж пістолетом по голові!! І він тепер не має претензій до бандитів!

Шокуючі умови у ковідній лікарні!! Ексклюзив Надзвичайних новин: наші журналісти пробралися всередину і покажуть усе, як є! Медики вже не можуть так працювати!!

Нова таємниця – у Кривому Розі! Рівно за два місяці після загадкової загибелі мера міста, за дивних обставин помер його рідний брат!

Обережно водіть дівчину в кафе! Там чатують підлі аферисти! Спеціальна операція знімальної групи Надзвичайних новин під прикриттям!

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 19.10.2021 / 19.10.2021 20:35
19.10.2021 20:35

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