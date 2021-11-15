Надзвичайні новини — 15.11.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 15.11.2021:
Справжній жах, від якого волосся - дибки! У Харкові жінка благала поліцію врятувати її від тирана, а наступного дня її знайшли голою і мертвою!
Кривава лазня - у справжній сауні! У готелі в Миколаєві друзі влаштували жорстоку різанину в парилці!
Надзвичайно жорстока народна помста! Чоловікові, що отруював сусідам життя, підпалили серед ночі квартиру! Коли господарі спали!
Таємничий фільм жахів - у Тернополі! До жінок, які загинули голодною смертю у власній квартирі, приходили дивні гості! Сусіди розповідають про небезпечну секту!
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