Надзвичайні новини — 15.11.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 15.11.2021:

Справжній жах, від якого волосся – дибки! У Харкові жінка благала поліцію врятувати її від тирана, а наступного дня її знайшли голою і мертвою!

Кривава лазня – у справжній сауні! У готелі в Миколаєві друзі влаштували жорстоку різанину в парилці!

Надзвичайно жорстока народна помста! Чоловікові, що отруював сусідам життя, підпалили серед ночі квартиру! Коли господарі спали!

Таємничий фільм жахів – у Тернополі! До жінок, які загинули голодною смертю у власній квартирі, приходили дивні гості! Сусіди розповідають про небезпечну секту!

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