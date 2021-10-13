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Video: Надзвичайні новини — 13.10.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 13.10.2021:   Чоловіка, який заснув під парканом, спалили живцем! Підозрюють 14-річного підлітка. Жах на Херсонщині. Трилер у передмісті Києва. Подружжя з маленькою дитиною, що саме сідали в авто, розстріляв кілер! Прийшов миритися до колишньої дружини і підпалив її квартиру. Натомість згорів сам. Газовий зашморг. У лікарнях пацієнтам дозволяють лежати у верхньому одязі. А школярів відправляють на канікули на тиждень раніше. Коли буде і чи буде тепло в наших оселях?
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 13.10.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 13.10.2021:  

Чоловіка, який заснув під парканом, спалили живцем! Підозрюють 14-річного підлітка. Жах на Херсонщині.

Трилер у передмісті Києва. Подружжя з маленькою дитиною, що саме сідали в авто, розстріляв кілер!

Прийшов миритися до колишньої дружини і підпалив її квартиру. Натомість згорів сам.

Газовий зашморг. У лікарнях пацієнтам дозволяють лежати у верхньому одязі. А школярів відправляють на канікули на тиждень раніше. Коли буде і чи буде тепло в наших оселях?

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 13.10.2021 / 13.10.2021 20:29
13.10.2021 20:29

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