Надзвичайні новини — 13.10.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 13.10.2021:

Чоловіка, який заснув під парканом, спалили живцем! Підозрюють 14-річного підлітка. Жах на Херсонщині.

Трилер у передмісті Києва. Подружжя з маленькою дитиною, що саме сідали в авто, розстріляв кілер!

Прийшов миритися до колишньої дружини і підпалив її квартиру. Натомість згорів сам.

Газовий зашморг. У лікарнях пацієнтам дозволяють лежати у верхньому одязі. А школярів відправляють на канікули на тиждень раніше. Коли буде і чи буде тепло в наших оселях?

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua