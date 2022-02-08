Надзвичайні новини — 08.02.2022

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 08.02.2022:

Любовні ігри, підігріті градусом алкоголю! Чоловік додав гостроти на побаченні з коханою і влаштував розваги з пістолетом!! Раптом пролунав постріл і нещасна загинула в нього на руках!

Що буває, коли покохав не ту жінку!! Чоловік, який створив успішний бізнес у США, повернувся заради дружини в Україну, а вона переписала дім на коханця, забрала півтора десятка машин і вигнала спільних дітей!

Один удар – точно в серце!! Чоловік зарізав свого товариша під час сварки, сам швидко втік і покинув його помирати!

Убивство, яке приголомшило всю країну! Розправу над обезголовленою матір’ю двох дітей узяв на себе екс-свекор, але родичі переконані – вбивав не він!! А прокуратура навіть плутається в цифрах!

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua