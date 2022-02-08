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Video: Надзвичайні новини — 08.02.2022

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 08.02.2022:   Любовні ігри, підігріті градусом алкоголю! Чоловік додав гостроти на побаченні з коханою і влаштував розваги з пістолетом!! Раптом пролунав постріл і нещасна загинула в нього на руках! Що буває, коли покохав не ту жінку!! Чоловік, який створив успішний бізнес у США, повернувся заради дружини в Україну, а вона переписала дім на коханця, забрала півтора десятка машин і вигнала спільних дітей! Один удар - точно в серце!! Чоловік зарізав свого товариша під час сварки, сам швидко втік і покинув його помирати! Убивство, яке приголомшило всю країну! Розправу над обезголовленою матір'ю двох дітей узяв на себе екс-свекор, але родичі переконані - вбивав не він!! А прокуратура навіть плутається в цифрах!
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 08.02.2022
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 08.02.2022:  

Любовні ігри, підігріті градусом алкоголю! Чоловік додав гостроти на побаченні з коханою і влаштував розваги з пістолетом!! Раптом пролунав постріл і нещасна загинула в нього на руках!

Що буває, коли покохав не ту жінку!! Чоловік, який створив успішний бізнес у США, повернувся заради дружини в Україну, а вона переписала дім на коханця, забрала півтора десятка машин і вигнала спільних дітей!

Один удар – точно в серце!! Чоловік зарізав свого товариша під час сварки, сам швидко втік і покинув його помирати!

Убивство, яке приголомшило всю країну! Розправу над обезголовленою матір’ю двох дітей узяв на себе екс-свекор, але родичі переконані – вбивав не він!! А прокуратура навіть плутається в цифрах!

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 08.02.2022 / 08.02.2022 20:25
08.02.2022 20:25

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