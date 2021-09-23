На Житомирщині – загадкова пошесть! За дивних обставин загинула ціла родина!

Спочатку смерть 53-річної жінки констатували медики швидкої, які приїхали на виклик до звичайної квартири в Коростені.

А вже за добу в іншому помешканні знайшли тіла її близьких – сестри та матері.

Найстаршій з жінок було 77 років. Також по темі: Надзвичайна ситуація на одному з підприємств Хмельницького - подробиці масового отруєння

За висновками експертів, смерть усіх трьох родичок настала майже одночасно.

Що з ними сталося?!

Тетяна Островщук розшукала важливого свідка, який останнім бачив одну з жертв.