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Video: На Житомирщині – загадкова пошесть! За дивних обставин загинула ціла родина

На Житомирщині - загадкова пошесть! За дивних обставин загинула ціла родина! Спочатку смерть 53-річної жінки констатували медики швидкої, які приїхали на виклик до звичайної квартири в Коростені. А вже за добу в іншому помешканні знайшли тіла її близьких - сестри та матері. Найстаршій з жінок було 77 років.[read_more_news] За висновками експертів, смерть усіх трьох родичок настала майже одночасно. Що з ними сталося?! Тетяна Островщук розшукала важливого свідка, який останнім бачив одну з жертв.

На Житомирщині – загадкова пошесть! За дивних обставин загинула ціла родина
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На Житомирщині – загадкова пошесть! За дивних обставин загинула ціла родина!

Спочатку смерть 53-річної жінки констатували медики швидкої, які приїхали на виклик до звичайної квартири в Коростені.

А вже за добу в іншому помешканні знайшли тіла її близьких – сестри та матері.

Найстаршій з жінок було 77 років. Також по темі: Надзвичайна ситуація на одному з підприємств Хмельницького - подробиці масового отруєння

За висновками експертів, смерть усіх трьох родичок настала майже одночасно.

Що з ними сталося?!

Тетяна Островщук розшукала важливого свідка, який останнім бачив одну з жертв.

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ICTV / Надзвичайні новини / На Житомирщині – загадкова пошесть! За дивних обставин загинула ціла родина / 23.09.2021 20:19
23.09.2021 20:19

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