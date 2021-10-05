На Житомирщині військові воюють з селянами – просять віддати землю на потреби армії?

На Житомирщині військові воюють з селянами.

Не пліч-о-пліч, а проти них. І війна точиться за землю.

Спір виник довкола невеликої ділянки, якою, селяни кажуть, користувалися ще з діда-прадіда.

Понад десять років тому восьмеро господарів приватизували наділи, оформили усі документи, пройшовши сім кіл пекла, а нещодавно виявилося – то земля військового полігону.

Принаймні так заявили у квартирно-експлуатаційному відділі, це колишня КЕЧ, та у військовій прокуратурі – і подали на людей до суду. Також по темі: Крадена земля для мажорів - узбережжя Чорного моря дерибанять на очах

Селяни шоковані, бо якщо програють тяжбу, то втратять не лише частину своїх пасовищ та городів, які їх фактично годують, а й понесуть прямі фінансові збитки.

Адже муситимуть сплатити судові витрати, а це з кожного по кільканадцять тисяч гривень, та ще й доведеться заново переоформлювати усі документи на власність, а це теж чимале, а для декого навіть непосильне фінансове навантаження.

Чому військові воюють проти своїх?

І чи є шанс у простих селян перемогти у цій земельній битві?