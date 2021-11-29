На Запоріжжі мажори-старшокласники намагалися викрасти 12-річного хлопчика для розваг

Уявіть собі, що хтось спеціально полює на дітей на дорозі.

Жах, який просто на голову не налазить!

На Запоріжжі троє старших школярів намагалися викрасти шестикласника.

Взяли батьківський Джип, поїхали за місто і видивлялися маленьких жертв просто на зупинках.

12-річний Тимур саме чекав на маршрутку, коли підкотила машина, двері розчинилися і підлітки наполегливо почали пропонувати дитині сісти всередину. Також по темі: П'яні мажори за кермом веселились та втікали від копів - смертельний коктейль для ДТП у Києві

Що було далі – Тимуру зараз краще не нагадувати.

Дитя потребує невідкладної психіатричної допомоги.

А що ж юні покидьки?

Чи вдалося знайти ту золоту молодь, в якої остаточно зірвало дах?

І невже поліції байдуже?

Серйозно, це дуже страшна історія.