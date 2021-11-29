seach
ICTV - Разом краще

Video: На Запоріжжі мажори-старшокласники намагалися викрасти 12-річного хлопчика для розваг

Уявіть собі, що хтось спеціально полює на дітей на дорозі. Жах, який просто на голову не налазить! На Запоріжжі троє старших школярів намагалися викрасти шестикласника. Взяли батьківський Джип, поїхали за місто і видивлялися маленьких жертв просто на зупинках. 12-річний Тимур саме чекав на маршрутку, коли підкотила машина, двері розчинилися і підлітки наполегливо почали пропонувати дитині сісти всередину.[read_more_news] Що було далі - Тимуру зараз краще не нагадувати. Дитя потребує невідкладної психіатричної допомоги. А що ж юні покидьки? Чи вдалося знайти ту золоту молодь, в якої остаточно зірвало дах? І невже поліції байдуже? Серйозно, це дуже страшна історія.

На Запоріжжі мажори-старшокласники намагалися викрасти 12-річного хлопчика для розваг
0 Коментувати

Уявіть собі, що хтось спеціально полює на дітей на дорозі.

Жах, який просто на голову не налазить!

На Запоріжжі троє старших школярів намагалися викрасти шестикласника.

Взяли батьківський Джип, поїхали за місто і видивлялися маленьких жертв просто на зупинках.

12-річний Тимур саме чекав на маршрутку, коли підкотила машина, двері розчинилися і підлітки наполегливо почали пропонувати дитині сісти всередину. Також по темі: П'яні мажори за кермом веселились та втікали від копів - смертельний коктейль для ДТП у Києві

Що було далі – Тимуру зараз краще не нагадувати.

Дитя потребує невідкладної психіатричної допомоги.

А що ж юні покидьки?

Чи вдалося знайти ту золоту молодь, в якої остаточно зірвало дах?

І невже поліції байдуже?

Серйозно, це дуже страшна історія.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / На Запоріжжі мажори-старшокласники намагалися викрасти 12-річного хлопчика для розваг / 29.11.2021 19:40
29.11.2021 19:40

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь