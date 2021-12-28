На Вінниччині знайшли мертвим 17-річного хлопця – причина смерті шокувала всіх

Трагічна сімейна драма на Вінниччині.

У селі Новому Місті знайшли мертвим 17-річного Сергія Довганя.

Напередодні поліція оголосила хлопця у розшук, бо ж рідні забили на сполох через зникнення підлітка.

Його шукали дві доби, прочісували все село і знайшли – за сотню метрів від будинку, де хлопець жив зі своїм батьком. Також по темі: Постраждалі від вибуху на Позняках сім'ї замерзають у нових квартирах від Президента

Що ж сталося з нещасним?

Чому батько не одразу кинувся шукати свою дитину?

Невже він бодай якось причетний до загибелі рідної кровинки?

Дивіться уважно і добре пильнуйте за своїми нащадками.