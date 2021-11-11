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Video: На Вінниччині спалили ферму – десятки загиблих та понад сотня дивом врятованих жертв

Масова трагедія, від якої крається серце – десятки загиблих та понад сотня дивом врятованих жертв. На Вінниччині у селі Козинцях згоріла ціла ферма. Зайнялося вночі і палало так, що до приміщення, де перебували індики та вівці, не можна було підступитись ближче, ніж на пів сотні метрів. Шансів урятувати споруду не було жодних. Але найстрашніше, що в полум‘ї живцем загинула майже уся птиця.[read_more_news] Охоронець, що чергував тієї ночі, у лікарні. Але зовсім не через опіки – чоловіка побили. Як розумієте, і пожежа - не випадковість, а навмисний підпал. Що спонукало паліїв до такого нелюдського вчинку? Чи вдалося їх розшукати? Тетяна Островщук побувала на згарищі і на власні очі бачила наслідки страшної пожежі.

На Вінниччині спалили ферму – десятки загиблих та понад сотня дивом врятованих жертв
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Масова трагедія, від якої крається серце – десятки загиблих та понад сотня дивом врятованих жертв.

На Вінниччині у селі Козинцях згоріла ціла ферма.

Зайнялося вночі і палало так, що до приміщення, де перебували індики та вівці, не можна було підступитись ближче, ніж на пів сотні метрів.

Шансів урятувати споруду не було жодних.

Але найстрашніше, що в полум‘ї живцем загинула майже уся птиця. Також по темі: Ферма страждань та безвиході вже десятиліття жахає всіх на Львівщині

Охоронець, що чергував тієї ночі, у лікарні.

Але зовсім не через опіки – чоловіка побили.

Як розумієте, і пожежа – не випадковість, а навмисний підпал.

Що спонукало паліїв до такого нелюдського вчинку?

Чи вдалося їх розшукати?

Тетяна Островщук побувала на згарищі і на власні очі бачила наслідки страшної пожежі.

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ICTV / Надзвичайні новини / На Вінниччині спалили ферму – десятки загиблих та понад сотня дивом врятованих жертв / 11.11.2021 20:03
11.11.2021 20:03

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