На Вінниччині спалили ферму – десятки загиблих та понад сотня дивом врятованих жертв

Масова трагедія, від якої крається серце – десятки загиблих та понад сотня дивом врятованих жертв.

На Вінниччині у селі Козинцях згоріла ціла ферма.

Зайнялося вночі і палало так, що до приміщення, де перебували індики та вівці, не можна було підступитись ближче, ніж на пів сотні метрів.

Шансів урятувати споруду не було жодних.

Але найстрашніше, що в полум‘ї живцем загинула майже уся птиця. Також по темі: Ферма страждань та безвиході вже десятиліття жахає всіх на Львівщині

Охоронець, що чергував тієї ночі, у лікарні.

Але зовсім не через опіки – чоловіка побили.

Як розумієте, і пожежа – не випадковість, а навмисний підпал.

Що спонукало паліїв до такого нелюдського вчинку?

Чи вдалося їх розшукати?

Тетяна Островщук побувала на згарищі і на власні очі бачила наслідки страшної пожежі.