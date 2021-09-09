На Вінниччині розкопали німецькі авіабомби часів Другої світової

Від таких небезпечних сюрпризів ніхто з нас не застрахований.

На Вінниччині на приватному подвір‘ї знайшли п‘ятдесятикілограмову авіабомбу.

Боєприпас часів Другої світової війни розкопали газівники, які проводили роботи по заміні труби. Також по темі: Бурулі з дахів бомбардують людей, як реактивні ракети

На щастя, робітники вчасно помітили іржаву залізяку в ґрунті і повідомили в екстрені служби.

Як з‘ясувалося, бомба була не єдиною небезпекою на цій території.

І становила вона загрозу людям, які ще сюрпризи виявили вибухотехніки і як смертоносні предмети опинилися на людському обійсті?

Дивіться і запам‘ятовуйте, як поводити себе у схожих ситуаціях.

Ці знання збережуть вам життя.