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Video: На Вінниччині розкопали німецькі авіабомби часів Другої світової

Від таких небезпечних сюрпризів ніхто з нас не застрахований. На Вінниччині на приватному подвір‘ї знайшли п‘ятдесятикілограмову авіабомбу. Боєприпас часів Другої світової війни розкопали газівники, які проводили роботи по заміні труби.[read_more_news] На щастя, робітники вчасно помітили іржаву залізяку в ґрунті і повідомили в екстрені служби. Як з‘ясувалося, бомба була не єдиною небезпекою на цій території. І становила вона загрозу людям, які ще сюрпризи виявили вибухотехніки і як смертоносні предмети опинилися на людському обійсті? Дивіться і запам‘ятовуйте, як поводити себе у схожих ситуаціях. Ці знання збережуть вам життя.

На Вінниччині розкопали німецькі авіабомби часів Другої світової
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Від таких небезпечних сюрпризів ніхто з нас не застрахований.

На Вінниччині на приватному подвір‘ї знайшли п‘ятдесятикілограмову авіабомбу.

Боєприпас часів Другої світової війни розкопали газівники, які проводили роботи по заміні труби. Також по темі: Бурулі з дахів бомбардують людей, як реактивні ракети

На щастя, робітники вчасно помітили іржаву залізяку в ґрунті і повідомили в екстрені служби.

Як з‘ясувалося, бомба була не єдиною небезпекою на цій території.

І становила вона загрозу людям, які ще сюрпризи виявили вибухотехніки і як смертоносні предмети опинилися на людському обійсті?

Дивіться і запам‘ятовуйте, як поводити себе у схожих ситуаціях.

Ці знання збережуть вам життя.

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ICTV / Надзвичайні новини / На Вінниччині розкопали німецькі авіабомби часів Другої світової / 09.09.2021 20:16
09.09.2021 20:16

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