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Video: На Троєщині рецидивіст викинув кохану з балкона 7-го поверху

Закатав плач на всю вулицю і сподівався що все зійде з рук. Сімейна драма з фатальним падінням у столиці. На Троєщині рецидивіст викинув кохану з балкона 7-го поверху. [read_more_news] А свій божевільний вчинок хотів замаскувати під самогубство. Влаштував справжню виставу, просив викликати швидку, ридав і зізнавався у коханні небіжчиці. Хто ж зрештою вказав на покидька, історія від якої перехоплює подих.

На Троєщині рецидивіст викинув кохану з балкона 7-го поверху
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Закатав плач на всю вулицю і сподівався що все зійде з рук.

Сімейна драма з фатальним падінням у столиці.

На Троєщині рецидивіст викинув кохану з балкона 7-го поверху. Також по темі: На вечірці 12-річна дівчина випала з балкона на 4 поверсі

А свій божевільний вчинок хотів замаскувати під самогубство.

Влаштував справжню виставу, просив викликати швидку, ридав і зізнавався у коханні небіжчиці.

Хто ж зрештою вказав на покидька, історія від якої перехоплює подих.

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ICTV / Надзвичайні новини / На Троєщині рецидивіст викинув кохану з балкона 7-го поверху / 25.08.2021 19:47
25.08.2021 19:47

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