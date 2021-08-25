Закатав плач на всю вулицю і сподівався що все зійде з рук.

Сімейна драма з фатальним падінням у столиці.

На Троєщині рецидивіст викинув кохану з балкона 7-го поверху. Також по темі: На вечірці 12-річна дівчина випала з балкона на 4 поверсі

А свій божевільний вчинок хотів замаскувати під самогубство.

Влаштував справжню виставу, просив викликати швидку, ридав і зізнавався у коханні небіжчиці.

Хто ж зрештою вказав на покидька, історія від якої перехоплює подих.