На Рівненщині винесли вирок чоловікові, який скоїв жахливу аварію

Аж дві смерті на його совісті, ще одна жертва назавжди стала інвалідом, але у скоєному він не кається і навіть не вибачається!

На Рівненщині винесли вирок Анатолію Зембіцькому, який скоїв жахливу аварію.

Його Мерседес вилетів на зустрічну смугу та на повному ходу протаранив мікроавтобус.

Там було троє людей. Двоє – загинули. Також по темі: Вся правда про епічну битву НАБУ і СБУ за Чауса! Кому дістанеться голова судді-втікача

Слідство та суд тривали майже два роки.

Рідні загиблих вимагали для вбивці максимального покарання.

Та сам Зембіцький наполягав, що не винен і висував свої версії трагічної аварії.

Що ж вирішила Феміда?

Чи згодні з вироком родичі загиблих?

Шокуючий репортаж Павла Шамшина