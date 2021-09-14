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Video: На Рівненщині винесли вирок чоловікові, який скоїв жахливу аварію

Аж дві смерті на його совісті, ще одна жертва назавжди стала інвалідом, але у скоєному він не кається і навіть не вибачається! На Рівненщині винесли вирок Анатолію Зембіцькому, який скоїв жахливу аварію. Його Мерседес вилетів на зустрічну смугу та на повному ходу протаранив мікроавтобус. Там було троє людей. Двоє - загинули.[read_more_news] Слідство та суд тривали майже два роки. Рідні загиблих вимагали для вбивці максимального покарання. Та сам Зембіцький наполягав, що не винен і висував свої версії трагічної аварії. Що ж вирішила Феміда? Чи згодні з вироком родичі загиблих? Шокуючий репортаж Павла Шамшина

На Рівненщині винесли вирок чоловікові, який скоїв жахливу аварію
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Аж дві смерті на його совісті, ще одна жертва назавжди стала інвалідом, але у скоєному він не кається і навіть не вибачається!

На Рівненщині винесли вирок Анатолію Зембіцькому, який скоїв жахливу аварію.

Його Мерседес вилетів на зустрічну смугу та на повному ходу протаранив мікроавтобус.

Там було троє людей. Двоє – загинули. Також по темі: Вся правда про епічну битву НАБУ і СБУ за Чауса! Кому дістанеться голова судді-втікача

Слідство та суд тривали майже два роки.

Рідні загиблих вимагали для вбивці максимального покарання.

Та сам Зембіцький наполягав, що не винен і висував свої версії трагічної аварії.

Що ж вирішила Феміда?

Чи згодні з вироком родичі загиблих?

Шокуючий репортаж Павла Шамшина

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ICTV / Надзвичайні новини / На Рівненщині винесли вирок чоловікові, який скоїв жахливу аварію / 14.09.2021 20:05
14.09.2021 20:05

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