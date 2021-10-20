На приватній автостоянці живцем згоріли троє людей – трагедія у Львові

Тіла досі не можуть ідентифікувати – у Львові сталася страшна трагедія.

На приватній автостоянці живцем згоріли троє людей.

Їх знайшли пожежники у вагончику, в якому ночував охоронець. Також по темі: Зять живцем спалив власну тещу - пекельна сімейна сварка на Миколаївщині

Власники парковки не хочуть говорити, хто саме загинув, і що вони робили ввечері на їхній території.

Наша Євгенія Полікарпова побувала на згарищі та дізналася шокуючі факти