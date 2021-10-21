На Прикарпатті вбили 24-річного бійця АТО

На Прикарпатті вбили бійця АТО.

24-річного чоловіка заколов ножем випадковий перехожий.

Все сталося під час словесного конфлікту.

Що не поділили військовий та чоловік у мирному місті Надвірна? – Світлана Маланюк з’ясувала.