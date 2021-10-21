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Video: На Прикарпатті вбили 24-річного бійця АТО

На Прикарпатті вбили бійця АТО. 24-річного чоловіка заколов ножем випадковий перехожий. Все сталося під час словесного конфлікту. Що не поділили військовий та чоловік у мирному місті Надвірна? - Світлана Маланюк з’ясувала.

На Прикарпатті вбили 24-річного бійця АТО
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На Прикарпатті вбили бійця АТО.

24-річного чоловіка заколов ножем випадковий перехожий.

Все сталося під час словесного конфлікту.

Що не поділили військовий та чоловік у мирному місті Надвірна? – Світлана Маланюк з’ясувала.

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ICTV / Надзвичайні новини / На Прикарпатті вбили 24-річного бійця АТО / 21.10.2021 20:10
21.10.2021 20:10

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