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Video: На Прикарпатті горяни не мають де купити дрова – причини

Газу нема. І дрова – не продають. На Прикарпатті горяни ризикують замерзнути взимку. Адже їх села не газифіковані.[read_more_news] І дрова купити вони не можуть. Лісгоспи не продають. Селяни спершу чекали, а тепер пішли і погрози - вчинити самовільну рубку, тим паче ліс - під боком. Чи дійсно люди готові йти на злочин і чому на Прикарпатті - дефіцит дров? - наша Світлана Маланюк знає.

На Прикарпатті горяни не мають де купити дрова – причини
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Газу нема. І дрова – не продають.

На Прикарпатті горяни ризикують замерзнути взимку.

Адже їх села не газифіковані. Також по темі: Відчув себе героєм у відеогрі, а наламав дров у Полтаві - вся правда про магазинного терориста

І дрова купити вони не можуть.

Лісгоспи не продають.

Селяни спершу чекали, а тепер пішли і погрози – вчинити самовільну рубку, тим паче ліс – під боком.

Чи дійсно люди готові йти на злочин і чому на Прикарпатті – дефіцит дров? – наша Світлана Маланюк знає.

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ICTV / Надзвичайні новини / На Прикарпатті горяни не мають де купити дрова – причини / 26.10.2021 20:25
26.10.2021 20:25

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