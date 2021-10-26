На Прикарпатті горяни не мають де купити дрова – причини

Газу нема. І дрова – не продають.

На Прикарпатті горяни ризикують замерзнути взимку.

Адже їх села не газифіковані. Також по темі: Відчув себе героєм у відеогрі, а наламав дров у Полтаві - вся правда про магазинного терориста

І дрова купити вони не можуть.

Лісгоспи не продають.

Селяни спершу чекали, а тепер пішли і погрози – вчинити самовільну рубку, тим паче ліс – під боком.

Чи дійсно люди готові йти на злочин і чому на Прикарпатті – дефіцит дров? – наша Світлана Маланюк знає.