На Полтавщині жорстоко зарізали єдиного мешканця покинутого села

Як іноді хочеться втекти якомога далі від людей та їхньої жорстокості.

Але жертвою кривавого вбивці можна стати навіть у богом забутих місцях.

На Полтавщині чоловікові не дали спокійно дожити віку у самотності і померти своєю смертю.

Його непримітну хату на хуторі нападник знайшов навіть посеред полів. Також по темі: Племінник вбив тітку, набравшись кредитів - цинічна розправа на Київщині

Прийшов до старенького і загнав йому лезо в живіт.

Поранений понад добу стікав кров’ю на самоті.

Зрештою дочекався допомоги, але було вже запізно.

Хто ж і за що з ним розправився?

Як знайшов його далеко від цивілізації і чи відповість за скоєне?

Причина такої агресії вражає.