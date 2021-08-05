seach
ICTV - Разом краще

Video: На Полтавщині жорстоко зарізали єдиного мешканця покинутого села

Як іноді хочеться втекти якомога далі від людей та їхньої жорстокості. Але жертвою кривавого вбивці можна стати навіть у богом забутих місцях. На Полтавщині чоловікові не дали спокійно дожити віку у самотності і померти своєю смертю. Його непримітну хату на хуторі нападник знайшов навіть посеред полів. [read_more_news] Прийшов до старенького і загнав йому лезо в живіт. Поранений понад добу стікав кров’ю на самоті. Зрештою дочекався допомоги, але було вже запізно. Хто ж і за що з ним розправився? Як знайшов його далеко від цивілізації і чи відповість за скоєне? Причина такої агресії вражає.

На Полтавщині жорстоко зарізали єдиного мешканця покинутого села
0 Коментувати

Як іноді хочеться втекти якомога далі від людей та їхньої жорстокості.

Але жертвою кривавого вбивці можна стати навіть у богом забутих місцях.

На Полтавщині чоловікові не дали спокійно дожити віку у самотності і померти своєю смертю.

Його непримітну хату на хуторі нападник знайшов навіть посеред полів. Також по темі: Племінник вбив тітку, набравшись кредитів - цинічна розправа на Київщині

Прийшов до старенького і загнав йому лезо в живіт.

Поранений понад добу стікав кров’ю на самоті.

Зрештою дочекався допомоги, але було вже запізно.

Хто ж і за що з ним розправився?

Як знайшов його далеко від цивілізації і чи відповість за скоєне?

Причина такої агресії вражає.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / На Полтавщині жорстоко зарізали єдиного мешканця покинутого села / 05.08.2021 20:15
05.08.2021 20:15

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь