Video: На подружжя посеред ночі напали бандити – розбій на Закарпатті Били, знущались та вимагали гроші. На Закарпатті збройний напад на пенсіонерів. Посеред ночі двоє зловмисників у масках увірвались у будинок. Зв’язали жінку та чоловіка та почали збиткувати над ними.[read_more_news] Усе для того, аби пенсіонери віддали заощадження. І кошти таки вибили. Зловмисники забрали 4 тисячі доларів та 2 тисячі гривень, кілька прикрас. Це були всі накопичення людей. Хто ці рекетири? Та чи вдалося їх затримати?