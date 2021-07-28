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Video: На подружжя посеред ночі напали бандити – розбій на Закарпатті

Били, знущались та вимагали гроші. На Закарпатті збройний напад на пенсіонерів. Посеред ночі двоє зловмисників у масках увірвались у будинок. Зв’язали жінку та чоловіка та почали збиткувати над ними.[read_more_news] Усе для того, аби пенсіонери віддали заощадження. І кошти таки вибили. Зловмисники забрали 4 тисячі доларів та 2 тисячі гривень, кілька прикрас. Це були всі накопичення людей. Хто ці рекетири? Та чи вдалося їх затримати?

На подружжя посеред ночі напали бандити – розбій на Закарпатті
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Били, знущались та вимагали гроші.

На Закарпатті збройний напад на пенсіонерів.

Посеред ночі двоє зловмисників у масках увірвались у будинок.

Зв’язали жінку та чоловіка та почали збиткувати над ними. Також по темі: Вбивав прабабусю на очах у молодшої сестри! Невдячні правнуки занапастили життя пенсіонерки на Рівненщині

Усе для того, аби пенсіонери віддали заощадження.

І кошти таки вибили.

Зловмисники забрали 4 тисячі доларів та 2 тисячі гривень, кілька прикрас.

Це були всі накопичення людей.

Хто ці рекетири?

Та чи вдалося їх затримати?

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ICTV / Надзвичайні новини / На подружжя посеред ночі напали бандити – розбій на Закарпатті / 28.07.2021 19:46
28.07.2021 19:46

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