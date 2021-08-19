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Video: На Львівщині завівся володар вогню – піроман забрав сон та спокій селян

На Львівщині селяни вже 4 місяці живуть у панічному страху, який забрав їхній сон та спокій. Тільки послухайте: серед людей оселився містичний піроман, який раз за разом підпалює сусідське майно. Від дій палія постраждали вже п’ять сімей, і зупинятися на цьому він не збирається.[read_more_news] Мешканці запевняють, що останнім часом невловимий піроман зовсім розперезався та робить пожежі щотижня. Хто тероризує село, і головне чому – зараз з’ясовує поліція. А от психіатри вже знають, як селянам виявити «володаря вогню» та поділилися своїми знаннями із нашою Євгенією Полікарповою.

На Львівщині завівся володар вогню – піроман забрав сон та спокій селян
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На Львівщині селяни вже 4 місяці живуть у панічному страху, який забрав їхній сон та спокій.

Тільки послухайте: серед людей оселився містичний піроман, який раз за разом підпалює сусідське майно.

Від дій палія постраждали вже п’ять сімей, і зупинятися на цьому він не збирається. Також по темі: Юний піроман підпалив школу-інтернат на Львівщині

Мешканці запевняють, що останнім часом невловимий піроман зовсім розперезався та робить пожежі щотижня.

Хто тероризує село, і головне чому – зараз з’ясовує поліція.

А от психіатри вже знають, як селянам виявити «володаря вогню» та поділилися своїми знаннями із нашою Євгенією Полікарповою.

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ICTV / Надзвичайні новини / На Львівщині завівся володар вогню – піроман забрав сон та спокій селян / 19.08.2021 19:58
19.08.2021 19:58

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