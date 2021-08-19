На Львівщині завівся володар вогню – піроман забрав сон та спокій селян

На Львівщині селяни вже 4 місяці живуть у панічному страху, який забрав їхній сон та спокій.

Тільки послухайте: серед людей оселився містичний піроман, який раз за разом підпалює сусідське майно.

Від дій палія постраждали вже п’ять сімей, і зупинятися на цьому він не збирається. Також по темі: Юний піроман підпалив школу-інтернат на Львівщині

Мешканці запевняють, що останнім часом невловимий піроман зовсім розперезався та робить пожежі щотижня.

Хто тероризує село, і головне чому – зараз з’ясовує поліція.

А от психіатри вже знають, як селянам виявити «володаря вогню» та поділилися своїми знаннями із нашою Євгенією Полікарповою.