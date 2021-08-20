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Video: На Київщині чоловік доводив колезі свою невинуватість сокирою

Він наче збожеволів, коли його звинуватили у крадіжці. Спочатку поліз битися, а тоді дочекався ночі і проломив череп своєму колезі. В такий спосіб неадекват намагався довести, що не брав 500 гривень.[read_more_news] Нечувана кривава розправа на Київщині. Звихнута психіка чоловіка мало не призвела до смерті знайомого. Того ледь живого довезли до лікарні, а його кривдник чкурнув геть. Втім довго переховуватися не зумів. Шокуючі зізнання чув Ігор Шумик.

На Київщині чоловік доводив колезі свою невинуватість сокирою
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Він наче збожеволів, коли його звинуватили у крадіжці.

Спочатку поліз битися, а тоді дочекався ночі і проломив череп своєму колезі.

В такий спосіб неадекват намагався довести, що не брав 500 гривень. Також по темі: Різав вуха, шматував обличчя, штрикав легені - бідолашного на той світ відправив колега-вбивця

Нечувана кривава розправа на Київщині.

Звихнута психіка чоловіка мало не призвела до смерті знайомого.

Того ледь живого довезли до лікарні, а його кривдник чкурнув геть.

Втім довго переховуватися не зумів.

Шокуючі зізнання чув Ігор Шумик.

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ICTV / Надзвичайні новини / На Київщині чоловік доводив колезі свою невинуватість сокирою / 20.08.2021 19:51
20.08.2021 19:51

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