На Київщині чоловік доводив колезі свою невинуватість сокирою

Він наче збожеволів, коли його звинуватили у крадіжці.

Спочатку поліз битися, а тоді дочекався ночі і проломив череп своєму колезі.

В такий спосіб неадекват намагався довести, що не брав 500 гривень. Також по темі: Різав вуха, шматував обличчя, штрикав легені - бідолашного на той світ відправив колега-вбивця

Нечувана кривава розправа на Київщині.

Звихнута психіка чоловіка мало не призвела до смерті знайомого.

Того ледь живого довезли до лікарні, а його кривдник чкурнув геть.

Втім довго переховуватися не зумів.

Шокуючі зізнання чув Ігор Шумик.