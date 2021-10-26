Video: На кладовищі почали диміти могили – переполох в Кременчуці
Він на кістках ладен багаття розводити.
Бо ж холодно нині, як ще запропонуєте зігрітись?
Ранковий переполох в Кременчуці - просто на кладовищі почали диміти могили.[read_more_news]
Виявилось, то ніяка не містика, а діло рук одного циніка.
Уявіть, він розвів вогонь із поминальних вінків, нівечив дерев’яні хрести і навіть не думав ховатися від комунальників та розлючених родичів померлих.
Його так і застукали - в чагарниках поруч з розтрощеними похованнями.
Навіщо він коїв таке неподобство?
Як пояснює свій вчинок?
Не повірите, він робить таке уже не вперше.
На кладовищі почали диміти могили – переполох в Кременчуці