На кладовищі почали диміти могили – переполох в Кременчуці

Він на кістках ладен багаття розводити.

Бо ж холодно нині, як ще запропонуєте зігрітись?

Ранковий переполох в Кременчуці – просто на кладовищі почали диміти могили. Також по темі: У Києві завелись кислотні вандали - хто нахабно псує припарковані машини

Виявилось, то ніяка не містика, а діло рук одного циніка.

Уявіть, він розвів вогонь із поминальних вінків, нівечив дерев’яні хрести і навіть не думав ховатися від комунальників та розлючених родичів померлих.

Його так і застукали – в чагарниках поруч з розтрощеними похованнями.

Навіщо він коїв таке неподобство?

Як пояснює свій вчинок?

Не повірите, він робить таке уже не вперше.