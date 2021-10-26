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Video: На кладовищі почали диміти могили – переполох в Кременчуці

Він на кістках ладен багаття розводити. Бо ж холодно нині, як ще запропонуєте зігрітись? Ранковий переполох в Кременчуці - просто на кладовищі почали диміти могили.[read_more_news] Виявилось, то ніяка не містика, а діло рук одного циніка. Уявіть, він розвів вогонь із поминальних вінків, нівечив дерев’яні хрести і навіть не думав ховатися від комунальників та розлючених родичів померлих. Його так і застукали - в чагарниках поруч з розтрощеними похованнями. Навіщо він коїв таке неподобство? Як пояснює свій вчинок? Не повірите, він робить таке уже не вперше.

На кладовищі почали диміти могили – переполох в Кременчуці
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Він на кістках ладен багаття розводити.

Бо ж холодно нині, як ще запропонуєте зігрітись?

Ранковий переполох в Кременчуці – просто на кладовищі почали диміти могили. Також по темі: У Києві завелись кислотні вандали - хто нахабно псує припарковані машини

Виявилось, то ніяка не містика, а діло рук одного циніка.

Уявіть, він розвів вогонь із поминальних вінків, нівечив дерев’яні хрести і навіть не думав ховатися від комунальників та розлючених родичів померлих.

Його так і застукали – в чагарниках поруч з розтрощеними похованнями.

Навіщо він коїв таке неподобство?

Як пояснює свій вчинок?

Не повірите, він робить таке уже не вперше.

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ICTV / Надзвичайні новини / На кладовищі почали диміти могили – переполох в Кременчуці / 26.10.2021 20:10
26.10.2021 20:10

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