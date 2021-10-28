На Херсонщині смертність від COVID-19 б‘є усі рекорди – у Каховці розгортають мобільний шпиталь ДСНС

Два тижні у червоній зоні і ситуація лише дедалі погіршується – на Херсонщині захворюваність та смертність від ковід-19 б‘є усі рекорди.

Кількість хворих вже давно перевалила за тисячу щодоби, найбільше – в обласному центрі та у Каховському районі.

Перебіг хвороби набагато важчий, ніж торік, кажуть медики, лікарні переповнені, у Каховці навіть розгортають мобільний шпиталь ДСНС, бо класти важких хворих просто нема куди.

В епіцентрі пандемії побували й наші кореспонденти.