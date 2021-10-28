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Video: На Херсонщині смертність від COVID-19 б‘є усі рекорди – у Каховці розгортають мобільний шпиталь ДСНС

Два тижні у червоній зоні і ситуація лише дедалі погіршується - на Херсонщині захворюваність та смертність від ковід-19 б‘є усі рекорди. Кількість хворих вже давно перевалила за тисячу щодоби, найбільше – в обласному центрі та у Каховському районі. Перебіг хвороби набагато важчий, ніж торік, кажуть медики, лікарні переповнені, у Каховці навіть розгортають мобільний шпиталь ДСНС, бо класти важких хворих просто нема куди. В епіцентрі пандемії побували й наші кореспонденти.

На Херсонщині смертність від COVID-19 б‘є усі рекорди – у Каховці розгортають мобільний шпиталь ДСНС
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Два тижні у червоній зоні і ситуація лише дедалі погіршується – на Херсонщині захворюваність та смертність від ковід-19 б‘є усі рекорди.

Кількість хворих вже давно перевалила за тисячу щодоби, найбільше – в обласному центрі та у Каховському районі.

Перебіг хвороби набагато важчий, ніж торік, кажуть медики, лікарні переповнені, у Каховці навіть розгортають мобільний шпиталь ДСНС, бо класти важких хворих просто нема куди.

В епіцентрі пандемії побували й наші кореспонденти.

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ICTV / Надзвичайні новини / На Херсонщині смертність від COVID-19 б‘є усі рекорди – у Каховці розгортають мобільний шпиталь ДСНС / 28.10.2021 20:45
28.10.2021 20:45

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