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Video: На Черкащині в ДТП трагічно загинув працівник евакуатора

На Черкащині трагічно загинув працівник евакуатора. Чоловік із напарником працювали на трасі, неподалік Умані. Вантажили поламаний легковик. 40-річний працівник евакуатора був на проїжджій частині і не встиг відскочити в той час, як повз нього проїжджав молоковоз. Вижити у бідолахи не було шансів.[read_more_news] На цьому білому мерседесі компанія друзів поверталася із відпочинку в Карпатах додому, у Миколаїв. Але на під'їзді до Умані їх машина раптово зламалася. Павло – водій іномарки – викликав евакуатор, щоб дістатися до найближчої СТО та знайти нічліг.

На Черкащині в ДТП трагічно загинув працівник евакуатора
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На Черкащині трагічно загинув працівник евакуатора.

Чоловік із напарником працювали на трасі, неподалік Умані.

Вантажили поламаний легковик.

40-річний працівник евакуатора був на проїжджій частині і не встиг відскочити в той час, як повз нього проїжджав молоковоз.

Вижити у бідолахи не було шансів. Також по темі: Напад на водія евакуатора у центрі Києва - через що різалися та плювалися водії

На цьому білому мерседесі компанія друзів поверталася із відпочинку в Карпатах додому, у Миколаїв.

Але на під’їзді до Умані їх машина раптово зламалася.

Павло – водій іномарки – викликав евакуатор, щоб дістатися до найближчої СТО та знайти нічліг.

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ICTV / Надзвичайні новини / На Черкащині в ДТП трагічно загинув працівник евакуатора / 12.01.2022 20:24
12.01.2022 20:24

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