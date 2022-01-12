На Черкащині в ДТП трагічно загинув працівник евакуатора

На Черкащині трагічно загинув працівник евакуатора.

Чоловік із напарником працювали на трасі, неподалік Умані.

Вантажили поламаний легковик.

40-річний працівник евакуатора був на проїжджій частині і не встиг відскочити в той час, як повз нього проїжджав молоковоз.

Вижити у бідолахи не було шансів. Також по темі: Напад на водія евакуатора у центрі Києва - через що різалися та плювалися водії

На цьому білому мерседесі компанія друзів поверталася із відпочинку в Карпатах додому, у Миколаїв.

Але на під’їзді до Умані їх машина раптово зламалася.

Павло – водій іномарки – викликав евакуатор, щоб дістатися до найближчої СТО та знайти нічліг.