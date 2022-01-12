На Черкащині в ДТП трагічно загинув працівник евакуатора

Перший сніг приніс дуже неприємний сюрприз для водіїв – транспортний колапс на Запоріжжі
Йшов святкувати корпоратив, але до ресторану так і не дійшов! Моторошна аварія під Києвом
Вилетів на зустрічку та згорів живцем під колесами вантажівки – ДТП під Кривим Рогом
Винуватця гибелі 15-річного школяра покарають? В Одесі обрали запобіжний захід водію, що скоїв смертельне ДТП
Фатальне зіткнення. Смертельна ДТП на Кіровоградщині відправила на той світ 49-річну жінку
Розваги із наслідками. У Луцьку неповнолітній гонщик збив 6 пішоходів, тікаючи від поліції
44-річний водій ваговоза після ДТП на Чернігівщині постав перед судом за смерть 13 пасажирів
Смертельна ДТП біля Нових Петрівців – дружина полісмена-винуватця зомліла у суді