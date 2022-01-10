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Video: На Черкащині пасажир, як п’яна підступна гієна, намагався задушити патрульного

На Черкащині нетверезий водій та його пасажири влаштували злісну непокору співробітникам поліції. Останнім аргументом якої став напад на копа. І як результат: правоохоронець відправився на лікарняне, а от порушник постане перед судом.

На Черкащині пасажир, як п’яна підступна гієна, намагався задушити патрульного
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На Черкащині нетверезий водій та його пасажири влаштували злісну непокору співробітникам поліції.

Останнім аргументом якої став напад на копа.

І як результат: правоохоронець відправився на лікарняне, а от порушник постане перед судом.

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ICTV / Надзвичайні новини / На Черкащині пасажир, як п’яна підступна гієна, намагався задушити патрульного / 10.01.2022 19:01
10.01.2022 19:01

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