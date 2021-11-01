Мріяв познайомитись з красунею, а натомість взяв у заручники – у Херсоні затримали 30-річного чоловіка

В Херсоні – навпаки: навіжений кавалер вигадав просто скажений метод знайомитись з жінками!

Хотів познайомитися із дівчиною та приставив їй ніж до горлянки.

У Херсоні правоохоронці затримали 30-річного наркомана, який перебуваючи «під кайфом» захопив заручницю та погрожував вбити, якщо поліцейські його не відпустять.