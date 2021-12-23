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Video: Моторошний гість із сокирою! Власний дім перетворився на катівню для мешканки Полтави

Власний дім, здавалося б найбезпечніше місце, перетворився на катівню для мешканки Полтави. Коли вона повернулася з роботи, вдома застала розлюченого неадеквата з сокирою. Чоловік напав на бідолашну і почав нещадно лупцювати нещасну по голові. Коли ж жінка впала без сил, її мучитель втік. Поранену вчасно знайшли до того, як вона стекла кров’ю. [read_more_news] За її життя тепер борються медики. Що ж то за моторошний гість із сокирою? І чому так безжалісно розправився із господинею? Невже він досі ходить на свободі і вишукує наступну жертву?

Моторошний гість із сокирою! Власний дім перетворився на катівню для мешканки Полтави
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Власний дім, здавалося б найбезпечніше місце, перетворився на катівню для мешканки Полтави.

Коли вона повернулася з роботи, вдома застала розлюченого неадеквата з сокирою.

Чоловік напав на бідолашну і почав нещадно лупцювати нещасну по голові.

Коли ж жінка впала без сил, її мучитель втік.

Поранену вчасно знайшли до того, як вона стекла кров’ю.  Також по темі: Образили дружину у супермаркеті - начувайтесь! Кричущий погром з сокирою у Маріуполі

За її життя тепер борються медики.

Що ж то за моторошний гість із сокирою?

І чому так безжалісно розправився із господинею?

Невже він досі ходить на свободі і вишукує наступну жертву?

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ICTV / Надзвичайні новини / Моторошний гість із сокирою! Власний дім перетворився на катівню для мешканки Полтави / 23.12.2021 19:58
23.12.2021 19:58

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