Моторошний гість із сокирою! Власний дім перетворився на катівню для мешканки Полтави

Зарубав невістку сокирою через свинячу голову! Сімейні баталії на Київщині
Чоловік зарубав дружину сокирою на очах у трьох маленьких дітей на Дніпропетровщині
Спершу вбив кота: психопат вийшов на вулиці Вінниці і рубав перехожих саперною лопаткою
Напівроздягнене мертве тіло жінки з відрубаними пальцями: у Кривому Розі чоловік зарубав свою дружину сокирою
Розрубані голови, голі ноги, кривава калюжа: на Вінниччині чоловік зарубав своїх гостей
У Києві серед білого дня чоловіка зарубали сокиирою і перерізали горло