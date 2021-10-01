Моторошна правда про жорстоке вбивство молодої пари у Харкові спливла у суді

Моторошне вбивство, скоєне з особливою жорстокістю, у травні цього року буквально сколихнуло Україну.

У квартирі в спальному районі Харкова мати знайшла одразу два бездиханних тіла – 29-річного сина – асистента кафедри туризму і готельного бізнесу одного з вишів Харкова, – і його 24-річну кохану дівчину.

Бідолашних хтось нещадно пошматував ножем, а потім ще й намагався підпалити помешкання закоханих.

Тільки дивом тоді у повітря не злетіла уся багатоповерхівка. Також по темі: Першокласника прибили футбольні ворота на шкільному стадіоні у Харкові

Безжального душогуба правоохоронці знайшли гарячим слідом.

Ним виявився 22-річний студент, який навчався у тому ж навчальному закладі, де викладала його жертва.

Спочатку молодик намагався усіх переконати, що він лише жертва обставин.

Мовляв, мав любовний зв’язок із дівчиною загиблого.

Той застав їх на зраді і через те почав шматувати невірну ножем.

А він вихопив зброю і лише оборонявся.

Та от правда виявилася ще страшнішою.

Справу вже передали до суду і під час підготовчого засідання з’ясувалося таке, від чого волосся на голові стає дибки!

Яку ж тепер пісню співає підозрюваний і що вимагають його адвокати?