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Video: Моторошна правда про жорстоке вбивство молодої пари у Харкові спливла у суді

Моторошне вбивство, скоєне з особливою жорстокістю, у травні цього року буквально сколихнуло Україну. У квартирі в спальному районі Харкова мати знайшла одразу два бездиханних тіла – 29-річного сина – асистента кафедри туризму і готельного бізнесу одного з вишів Харкова, - і його 24-річну кохану дівчину. Бідолашних хтось нещадно пошматував ножем, а потім ще й намагався підпалити помешкання закоханих. Тільки дивом тоді у повітря не злетіла уся багатоповерхівка. [read_more_news] Безжального душогуба правоохоронці знайшли гарячим слідом. Ним виявився 22-річний студент, який навчався у тому ж навчальному закладі, де викладала його жертва. Спочатку молодик намагався усіх переконати, що він лише жертва обставин. Мовляв, мав любовний зв’язок із дівчиною загиблого. Той застав їх на зраді і через те почав шматувати невірну ножем. А він вихопив зброю і лише оборонявся. Та от правда виявилася ще страшнішою. Справу вже передали до суду і під час підготовчого засідання з’ясувалося таке, від чого волосся на голові стає дибки! Яку ж тепер пісню співає підозрюваний і що вимагають його адвокати?

Моторошна правда про жорстоке вбивство молодої пари у Харкові спливла у суді
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Моторошне вбивство, скоєне з особливою жорстокістю, у травні цього року буквально сколихнуло Україну.

У квартирі в спальному районі Харкова мати знайшла одразу два бездиханних тіла – 29-річного сина – асистента кафедри туризму і готельного бізнесу одного з вишів Харкова, – і його 24-річну кохану дівчину.

Бідолашних хтось нещадно пошматував ножем, а потім ще й намагався підпалити помешкання закоханих.

Тільки дивом тоді у повітря не злетіла уся багатоповерхівка.  Також по темі: Першокласника прибили футбольні ворота на шкільному стадіоні у Харкові

Безжального душогуба правоохоронці знайшли гарячим слідом.

Ним виявився 22-річний студент, який навчався у тому ж навчальному закладі, де викладала його жертва.

Спочатку молодик намагався усіх переконати, що він лише жертва обставин.

Мовляв, мав любовний зв’язок із дівчиною загиблого.

Той застав їх на зраді і через те почав шматувати невірну ножем.

А він вихопив зброю і лише оборонявся.

Та от правда виявилася ще страшнішою.

Справу вже передали до суду і під час підготовчого засідання з’ясувалося таке, від чого волосся на голові стає дибки!

Яку ж тепер пісню співає підозрюваний і що вимагають його адвокати?

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ICTV / Надзвичайні новини / Моторошна правда про жорстоке вбивство молодої пари у Харкові спливла у суді / 01.10.2021 20:16
01.10.2021 20:16

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