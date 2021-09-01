Монтували кондиціонер на десятиметровій висоті і загинули! Трагічний інцидент в Одесі

Моторошний інцидент в Одесі.

Там під час монтування кондиціонеру, двоє працівників зірвались з майже десятиметрової висоти.

А на них упав кондиціонер і важка металева конструкція.

У 45-річного чоловіка не було жодних шансів на порятунок. Також по темі: У Києві зірвався ліфт з 16 поверху з людиною у кабіні

Він загинув на місці.

А що з його колегою, якого забрала швидка?

Чи вдалося лікарям вирвати його із кровожерливих лап смерті?

І чи відповідатиме хтось за втрачені людські життя?