Молоковоз-вбивця не вписався в поворот – ДТП на Полтавщині

Найстрашніше – опинитися не в тому місці і не в той час.

Що й сталося з жителем Полтавщини.

Чоловік поплатився власним життям просто у себе на подвір’ї.

Просто стояв і ніщо не віщувало біди, аж раптом на нього летить гігантський молоковоз. Також по темі: Сало, м'ясо й молоко прямо на цвинтарі - стихійна торгівля на Дарниці вийшла з-під контролю

Очевидці жахнулися, коли під колесами побачили скривавленого чоловіка, який вже не подавав ознак життя.

Зате водій молоковоза з розтрощеного авто, буквально виплив.

Невже був п’яний?

Чому летів, неначе скажений?

Що ж нам робити з любителями гасати дорогами напідпитку?

Звідки у них така впевненість у їхній безкарності?

Жахіття, яке не передати словами.