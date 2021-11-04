Молодик розпанахав живота незнайомцеві через цигарку – криваве побоїще у Софіївській Борщагівці

Не дали цигарку, то він ледь не повбивав усіх довкола.

Криваве побоїще під Києвом у селищі Софіївська Борщагівка.

Там молодик розпанахав живота незнайомцеві.

Посеред ночі хлопець побачив, що під будинком випивають чужинці, підійшов попросити закурити, а тоді почалося у безумній агонії він якось встромив ножа опонентові.

Що з жертвою і чому його мало хто шкодує, а свідки взагалі більше захищають підозрюваного випитував Ігор Шумик.