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Video: Молодий шумахер на Жигулях влаштував ефектну гонитву з копами вулицями Києва

Якби хтось опинився на шляху цього водія, то вижити було б просто нереально. Скажене Жигулі, яке жене під сотню і поліцейські з сиренами. Справжній бойовик на вулицях Києва. Молодик на старому легковику влаштував ефектну гонитву з копами.[read_more_news] Зрештою молодий шумахер під кайфом не витримав тиску, розвалив торгові ятки, а тоді на перехресті впечатав ще одну машину і полетів на газон. Лише послухайте що спонукало бідолаху влаштувати перегони і не повторюйте таких шалених кульбітів.

Молодий шумахер на Жигулях влаштував ефектну гонитву з копами вулицями Києва
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Якби хтось опинився на шляху цього водія, то вижити було б просто нереально.

Скажене Жигулі, яке жене під сотню і поліцейські з сиренами.

Справжній бойовик на вулицях Києва.

Молодик на старому легковику влаштував ефектну гонитву з копами. Також по темі: Нічна гонитва за озброєним водієм у Житомирі завершилась відірваною рукою

Зрештою молодий шумахер під кайфом не витримав тиску, розвалив торгові ятки, а тоді на перехресті впечатав ще одну машину і полетів на газон.

Лише послухайте що спонукало бідолаху влаштувати перегони і не повторюйте таких шалених кульбітів.

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ICTV / Надзвичайні новини / Молодий шумахер на Жигулях влаштував ефектну гонитву з копами вулицями Києва / 05.11.2021 19:50
05.11.2021 19:50

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