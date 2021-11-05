Молодий шумахер на Жигулях влаштував ефектну гонитву з копами вулицями Києва

Якби хтось опинився на шляху цього водія, то вижити було б просто нереально.

Скажене Жигулі, яке жене під сотню і поліцейські з сиренами.

Справжній бойовик на вулицях Києва.

Молодик на старому легковику влаштував ефектну гонитву з копами. Також по темі: Нічна гонитва за озброєним водієм у Житомирі завершилась відірваною рукою

Зрештою молодий шумахер під кайфом не витримав тиску, розвалив торгові ятки, а тоді на перехресті впечатав ще одну машину і полетів на газон.

Лише послухайте що спонукало бідолаху влаштувати перегони і не повторюйте таких шалених кульбітів.