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Video: Молодий друг посеред ночі по-звірячому розправився з удвічі старшою подругою

Легковажність може й в могилу звести. Особливо, коли спиш з бозна-ким. На Львівщині чоловік жорстоко зарізав свою знайому. У це важко повірити, але до трагедії вбивця і його жертва дружили. Тієї ночі вдвічі молодший за жінку Михайло навіть лишився у неї ночувати.[read_more_news] А на ранок вже інший приятель жертви, знайшов бідолашну на дивані - мертвою. Її нещадно закололи у шию. Невже між чоловіком та жінкою посеред ночі пробіг чорний кіт? За що нелюд так по-звірячому розправився із нею? Деталі моторошної трагедії просто не вкладаються в голові.

Молодий друг посеред ночі по-звірячому розправився з удвічі старшою подругою
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Легковажність може й в могилу звести.

Особливо, коли спиш з бозна-ким.

На Львівщині чоловік жорстоко зарізав свою знайому.

У це важко повірити, але до трагедії вбивця і його жертва дружили.

Тієї ночі вдвічі молодший за жінку Михайло навіть лишився у неї ночувати. Також по темі: Вбивство найкращої подруги - жінка зробила все, щоб викрити душогубів

А на ранок вже інший приятель жертви, знайшов бідолашну на дивані – мертвою.

Її нещадно закололи у шию.

Невже між чоловіком та жінкою посеред ночі пробіг чорний кіт?

За що нелюд так по-звірячому розправився із нею?

Деталі моторошної трагедії просто не вкладаються в голові.

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ICTV / Надзвичайні новини / Молодий друг посеред ночі по-звірячому розправився з удвічі старшою подругою / 12.11.2021 19:58
12.11.2021 19:58

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