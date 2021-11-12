Молодий друг посеред ночі по-звірячому розправився з удвічі старшою подругою

Легковажність може й в могилу звести.

Особливо, коли спиш з бозна-ким.

На Львівщині чоловік жорстоко зарізав свою знайому.

У це важко повірити, але до трагедії вбивця і його жертва дружили.

Тієї ночі вдвічі молодший за жінку Михайло навіть лишився у неї ночувати. Також по темі: Вбивство найкращої подруги - жінка зробила все, щоб викрити душогубів

А на ранок вже інший приятель жертви, знайшов бідолашну на дивані – мертвою.

Її нещадно закололи у шию.

Невже між чоловіком та жінкою посеред ночі пробіг чорний кіт?

За що нелюд так по-звірячому розправився із нею?

Деталі моторошної трагедії просто не вкладаються в голові.