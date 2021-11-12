Video: Молодий друг посеред ночі по-звірячому розправився з удвічі старшою подругою
Легковажність може й в могилу звести.
Особливо, коли спиш з бозна-ким.
На Львівщині чоловік жорстоко зарізав свою знайому.
У це важко повірити, але до трагедії вбивця і його жертва дружили.
Тієї ночі вдвічі молодший за жінку Михайло навіть лишився у неї ночувати.[read_more_news]
А на ранок вже інший приятель жертви, знайшов бідолашну на дивані - мертвою.
Її нещадно закололи у шию.
Невже між чоловіком та жінкою посеред ночі пробіг чорний кіт?
За що нелюд так по-звірячому розправився із нею?
Деталі моторошної трагедії просто не вкладаються в голові.
Молодий друг посеред ночі по-звірячому розправився з удвічі старшою подругою