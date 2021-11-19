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Video: Молодий багатодітний батько відійшов на той світ вслід за дружиною – смертельна ДТП під Полтавою

Ну просто якесь прокляття - не інакше! Новий асфальт, свіжа розмітка. І чергова смертельна аварія! Дорогу, на яку тут грішили раніше, відремонтували, але життя людям це не рятує, доки вони продовжують нахабно порушувати правила. Під Полтавою лоб у лоб зіткнулися Мерседес та Лада. [read_more_news] Іномарку потрощило, а десятка взагалі залетіла в кущі. В одному автомобілі їхав працівник служби безпеки, в іншому – багатодітний батько, який нещодавно пережив страшну втрату. Останній після потужного зіткнення не вижив. Що з силовиком і кого вважають винним у трагедії? Не ризикуйте на дорозі, бо це може коштувати вам життя.

Молодий багатодітний батько відійшов на той світ вслід за дружиною – смертельна ДТП під Полтавою
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Ну просто якесь прокляття – не інакше!

Новий асфальт, свіжа розмітка.

І чергова смертельна аварія!

Дорогу, на яку тут грішили раніше, відремонтували, але життя людям це не рятує, доки вони продовжують нахабно порушувати правила.

Під Полтавою лоб у лоб зіткнулися Мерседес та Лада.  Також по темі: Фатальне зіткнення фури та легковика - у Абазівці під Полтавою смертельна ДТП

Іномарку потрощило, а десятка взагалі залетіла в кущі.

В одному автомобілі їхав працівник служби безпеки, в іншому – багатодітний батько, який нещодавно пережив страшну втрату.

Останній після потужного зіткнення не вижив.

Що з силовиком і кого вважають винним у трагедії?

Не ризикуйте на дорозі, бо це може коштувати вам життя.

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ICTV / Надзвичайні новини / Молодий багатодітний батько відійшов на той світ вслід за дружиною – смертельна ДТП під Полтавою / 19.11.2021 19:30
19.11.2021 19:30

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