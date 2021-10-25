seach
ICTV - Разом краще

Video: Молодого чоловіка зарізали під час застілля і викинули у туалет – розправа у Кучургані

Моторошна розправа у Кучургані. Молодого чоловіка зарізали під час застілля. Сліди крові намагалися замити, а тіло загиблого викинули у вуличний туалет.[read_more_news] Жорстоке убивство сталося на зйомному житлі. Холоднокровний убивця спочатку розповідав знайомим про те, що накоїв. А коли до нього прийшов орендар, попросив не викликати копів, а тіло обіцяв сховати так, що й комар носа не підточить. Чому у селі не вірять, що чоловік, який зізнався в убивстві, насправді цього не робив. Заради кого і чи дійсно він себе обмовив? Істину шукали наші кореспонденти.

Молодого чоловіка зарізали під час застілля і викинули у туалет – розправа у Кучургані
0 Коментувати

Моторошна розправа у Кучургані.

Молодого чоловіка зарізали під час застілля.

Сліди крові намагалися замити, а тіло загиблого викинули у вуличний туалет. Також по темі: Підпалюючи квартиру колишній дружині, зайнявся сам - пекельна драма у Вишневому

Жорстоке убивство сталося на зйомному житлі.

Холоднокровний убивця спочатку розповідав знайомим про те, що накоїв.

А коли до нього прийшов орендар, попросив не викликати копів, а тіло обіцяв сховати так, що й комар носа не підточить.

Чому у селі не вірять, що чоловік, який зізнався в убивстві, насправді цього не робив.

Заради кого і чи дійсно він себе обмовив?

Істину шукали наші кореспонденти.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Молодого чоловіка зарізали під час застілля і викинули у туалет – розправа у Кучургані / 25.10.2021 20:02
25.10.2021 20:02

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь