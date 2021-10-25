Молодого чоловіка зарізали під час застілля і викинули у туалет – розправа у Кучургані

Моторошна розправа у Кучургані.

Молодого чоловіка зарізали під час застілля.

Сліди крові намагалися замити, а тіло загиблого викинули у вуличний туалет. Також по темі: Підпалюючи квартиру колишній дружині, зайнявся сам - пекельна драма у Вишневому

Жорстоке убивство сталося на зйомному житлі.

Холоднокровний убивця спочатку розповідав знайомим про те, що накоїв.

А коли до нього прийшов орендар, попросив не викликати копів, а тіло обіцяв сховати так, що й комар носа не підточить.

Чому у селі не вірять, що чоловік, який зізнався в убивстві, насправді цього не робив.

Заради кого і чи дійсно він себе обмовив?

Істину шукали наші кореспонденти.