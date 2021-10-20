Молодіжна футбольна команда дорогою додому з матчу Шахтар-Реал потрапила в смертельну ДТП

Троє загиблих і восьмеро поранених.

Карколомна подвійна аварія на трасі Київ-Одеса.

У смертельному зіткненні зійшлися одразу 5 автомобілів: дві вантажівки, два мікроавтобуси і один легковик.

Всі вони їхали в попутному напрямку. Також по темі: Фура пішла на таран! Моторошна ДТП біля Рівного

Жертв та постраждалих могло бути набагато більше, адже лише в одному з мікроавтобусів було аж двадцятеро людей.

Молодіжна футбольна команда поверталася зі столиці з матчу Шахтар-Реал додому в Одесу.

Що врятувало юнаків від фатальної долі?

А хто загинув, не маючи жодного шансу на порятунок.

Дивіться аби не втрачати пильність за кермом.