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Video: Молодіжна футбольна команда дорогою додому з матчу Шахтар-Реал потрапила в смертельну ДТП

Троє загиблих і восьмеро поранених. Карколомна подвійна аварія на трасі Київ-Одеса. У смертельному зіткненні зійшлися одразу 5 автомобілів: дві вантажівки, два мікроавтобуси і один легковик. Всі вони їхали в попутному напрямку.  [read_more_news] Жертв та постраждалих могло бути набагато більше, адже лише в одному з мікроавтобусів було аж двадцятеро людей. Молодіжна футбольна команда поверталася зі столиці з матчу Шахтар-Реал додому в Одесу. Що врятувало юнаків від фатальної долі? А хто загинув, не маючи жодного шансу на порятунок. Дивіться аби не втрачати пильність за кермом.

Молодіжна футбольна команда дорогою додому з матчу Шахтар-Реал потрапила в смертельну ДТП
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Троє загиблих і восьмеро поранених.

Карколомна подвійна аварія на трасі Київ-Одеса.

У смертельному зіткненні зійшлися одразу 5 автомобілів: дві вантажівки, два мікроавтобуси і один легковик.

Всі вони їхали в попутному напрямку.   Також по темі: Фура пішла на таран! Моторошна ДТП біля Рівного

Жертв та постраждалих могло бути набагато більше, адже лише в одному з мікроавтобусів було аж двадцятеро людей.

Молодіжна футбольна команда поверталася зі столиці з матчу Шахтар-Реал додому в Одесу.

Що врятувало юнаків від фатальної долі?

А хто загинув, не маючи жодного шансу на порятунок.

Дивіться аби не втрачати пильність за кермом.

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ICTV / Надзвичайні новини / Молодіжна футбольна команда дорогою додому з матчу Шахтар-Реал потрапила в смертельну ДТП / 20.10.2021 19:47
20.10.2021 19:47

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