Молоді батьки до останнього вірили в чудо! У Харкові вантажівка розчавила таксі з донечкою та бабусею всередині

Харків знову на перших шпальтах.

Знову приголомшує невимовно жахливою ДТП, о пів на сьому вечора на перехресті окружної дороги та Салтівського шосе – справжнє місиво. Також по темі: ТОП надзвичайних кадрів з українських доріг - добірка кривавих ДТП вражає

Після зіткнення з кількома машинами величезна вантажівка з напівпричепом перекинулася – і розчавила під собою автомобіль таксі.

Всередині якого окрім водія були бабуся з маленькою онукою.

За тим, як кілька годин поспіль рятувальники намагаються дістатися жертв – спостерігали батьки трирічної дівчинки.

Серце розривається від того, що накоїв один неадекват за кермом.