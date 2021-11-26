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Video: Молоді батьки до останнього вірили в чудо! У Харкові вантажівка розчавила таксі з донечкою та бабусею всередині

Харків знову на перших шпальтах. Знову приголомшує невимовно жахливою ДТП, о пів на сьому вечора на перехресті окружної дороги та Салтівського шосе - справжнє місиво. [read_more_news] Після зіткнення з кількома машинами величезна вантажівка з напівпричепом перекинулася - і розчавила під собою автомобіль таксі. Всередині якого окрім водія були бабуся з маленькою онукою. За тим, як кілька годин поспіль рятувальники намагаються дістатися жертв - спостерігали батьки трирічної дівчинки. Серце розривається від того, що накоїв один неадекват за кермом.

Молоді батьки до останнього вірили в чудо! У Харкові вантажівка розчавила таксі з донечкою та бабусею всередині
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Харків знову на перших шпальтах.

Знову приголомшує невимовно жахливою ДТП, о пів на сьому вечора на перехресті окружної дороги та Салтівського шосе – справжнє місиво. Також по темі: ТОП надзвичайних кадрів з українських доріг - добірка кривавих ДТП вражає

Після зіткнення з кількома машинами величезна вантажівка з напівпричепом перекинулася – і розчавила під собою автомобіль таксі.

Всередині якого окрім водія були бабуся з маленькою онукою.

За тим, як кілька годин поспіль рятувальники намагаються дістатися жертв – спостерігали батьки трирічної дівчинки.

Серце розривається від того, що накоїв один неадекват за кермом.

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ICTV / Надзвичайні новини / Молоді батьки до останнього вірили в чудо! У Харкові вантажівка розчавила таксі з донечкою та бабусею всередині / 26.11.2021 19:42
26.11.2021 19:42

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