Молода доглядальниця та її брат вирішили допомогти пенсіонеру скоріше зустрітись з Богом – все через квартиру

Не дочекалися, коли власник квартири піде на той світ і вирішили процес, так би мовити, пришвидшити.

У Харкові правоохоронці попередили замовне вбивство 64-річного чоловіка.

Усе через квадратні метри жертви.

Однокімнатна квартира у спальному районі Харкова повинна була після смерті її господаря перейти у власність, так би мовити, доглядальниці.

26-річна дівчина лише влітку цього року підписала із майбутньою жертвою договір довічного утримання. Також по темі: Захищав квартиру ціною власної свободи - стрілянина у центрі Києва

Та от її підшефний виявився ще тим живчиком.

Тож допомогти бідолашному скоріше зустрітися із Богом вирішив рідний брат дівчини.

Знайшов виконавця злочину і удвох чоловіки відправилися в гості до майбутньої жертви.

І яке ж було здивування, коли просто під під’їздом їх у баранячий ріг скрутили спецпризначенці та копи.

Який підступний план вигадали ці негідники?

І де тепер їх врятована жертва?

Історія, від якої кров холоне у жилах.

Страшна українська реальність.