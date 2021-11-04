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Video: Молода доглядальниця та її брат вирішили допомогти пенсіонеру скоріше зустрітись з Богом – все через квартиру

Не дочекалися, коли власник квартири піде на той світ і вирішили процес, так би мовити, пришвидшити. У Харкові правоохоронці попередили замовне вбивство 64-річного чоловіка. Усе через квадратні метри жертви. Однокімнатна квартира у спальному районі Харкова повинна була після смерті її господаря перейти у власність, так би мовити, доглядальниці. 26-річна дівчина лише влітку цього року підписала із майбутньою жертвою договір довічного утримання. [read_more_news] Та от її підшефний виявився ще тим живчиком. Тож допомогти бідолашному скоріше зустрітися із Богом вирішив рідний брат дівчини. Знайшов виконавця злочину і удвох чоловіки відправилися в гості до майбутньої жертви. І яке ж було здивування, коли просто під під’їздом їх у баранячий ріг скрутили спецпризначенці та копи. Який підступний план вигадали ці негідники? І де тепер їх врятована жертва? Історія, від якої кров холоне у жилах. Страшна українська реальність.

Молода доглядальниця та її брат вирішили допомогти пенсіонеру скоріше зустрітись з Богом – все через квартиру
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Не дочекалися, коли власник квартири піде на той світ і вирішили процес, так би мовити, пришвидшити.

У Харкові правоохоронці попередили замовне вбивство 64-річного чоловіка.

Усе через квадратні метри жертви.

Однокімнатна квартира у спальному районі Харкова повинна була після смерті її господаря перейти у власність, так би мовити, доглядальниці.

26-річна дівчина лише влітку цього року підписала із майбутньою жертвою договір довічного утримання. Також по темі: Захищав квартиру ціною власної свободи - стрілянина у центрі Києва

Та от її підшефний виявився ще тим живчиком.

Тож допомогти бідолашному скоріше зустрітися із Богом вирішив рідний брат дівчини.

Знайшов виконавця злочину і удвох чоловіки відправилися в гості до майбутньої жертви.

І яке ж було здивування, коли просто під під’їздом їх у баранячий ріг скрутили спецпризначенці та копи.

Який підступний план вигадали ці негідники?

І де тепер їх врятована жертва?

Історія, від якої кров холоне у жилах.

Страшна українська реальність.

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ICTV / Надзвичайні новини / Молода доглядальниця та її брат вирішили допомогти пенсіонеру скоріше зустрітись з Богом – все через квартиру / 04.11.2021 19:59
04.11.2021 19:59

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