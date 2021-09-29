Місяцями никався по норам, бо вбив найріднішу! У Чернігові затримали жорстокого душогуба

Мов дикий звір – ховався у хащах, пересувався поповзом, від однієї закинутої хати до іншої, – аби тільки не потрапити людям на очі!

Аж три місяці цей негідник примудрявся ховатися по норах, бо поліцейські на нього влаштували справжнє полювання! Також по темі: Називав себе Богом і насадив матір на ніж. Вбивство жінки рідним сином на Вінниччині

Вони гектарами прочісували ліси, з собаками перевіряли кожен закуток, щоб тільки знайти одного-єдиного 45-річного чоловіка!

Що ж він таке зробив?!

Ви будете просто в шоці, коли дізнаєтеся!

Це неможливо сприймати спокійно – будь-кому!