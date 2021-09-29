seach
ICTV - Разом краще

Video: Місяцями никався по норам, бо вбив найріднішу! У Чернігові затримали жорстокого душогуба

Мов дикий звір - ховався у хащах, пересувався поповзом, від однієї закинутої хати до іншої, - аби тільки не потрапити людям на очі! Аж три місяці цей негідник примудрявся ховатися по норах, бо поліцейські на нього влаштували справжнє полювання!  [read_more_news] Вони гектарами прочісували ліси, з собаками перевіряли кожен закуток, щоб тільки знайти одного-єдиного 45-річного чоловіка! Що ж він таке зробив?! Ви будете просто в шоці, коли дізнаєтеся! Це неможливо сприймати спокійно - будь-кому!

Місяцями никався по норам, бо вбив найріднішу! У Чернігові затримали жорстокого душогуба
0 Коментувати

Мов дикий звір – ховався у хащах, пересувався поповзом, від однієї закинутої хати до іншої, – аби тільки не потрапити людям на очі!

Аж три місяці цей негідник примудрявся ховатися по норах, бо поліцейські на нього влаштували справжнє полювання!   Також по темі: Називав себе Богом і насадив матір на ніж. Вбивство жінки рідним сином на Вінниччині

Вони гектарами прочісували ліси, з собаками перевіряли кожен закуток, щоб тільки знайти одного-єдиного 45-річного чоловіка!

Що ж він таке зробив?!

Ви будете просто в шоці, коли дізнаєтеся!

Це неможливо сприймати спокійно – будь-кому!

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Місяцями никався по норам, бо вбив найріднішу! У Чернігові затримали жорстокого душогуба / 29.09.2021 20:10
29.09.2021 20:10

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь