Мільйони доз вакцини від коронавірусу можуть опинитися на смітнику – причини

Україна увійшла у топ серед держав світу!

Думаєте чудова новина?

Якби вона стосувалася економіки чи, скажімо, спорту, так би воно й було!

Та от ми займаємо лідируючі позиції за рівнем захворюваності на коронавірус та смертності від його наслідків. Також по темі: Карантин в Україні осінь 2021 - що чекає невакцинованих та як каратимуть порушників

Щодня фіксують по кілька тисяч нових випадків зараження ковідом, днями показники уже підіймалися до 12 тисяч на добу.

Де ж рятівні вакцини?

Не впадіть, але мільйони доз скоро можуть опинитися на смітнику!

Бо термін їх придатності спливає.