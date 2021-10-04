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Video: Мільйони доз вакцини від коронавірусу можуть опинитися на смітнику – причини

Україна увійшла у топ серед держав світу! Думаєте чудова новина? Якби вона стосувалася економіки чи, скажімо, спорту, так би воно й було! Та от ми займаємо лідируючі позиції за рівнем захворюваності на коронавірус та смертності від його наслідків.  [read_more_news] Щодня фіксують по кілька тисяч нових випадків зараження ковідом, днями показники уже підіймалися до 12 тисяч на добу. Де ж рятівні вакцини? Не впадіть, але мільйони доз скоро можуть опинитися на смітнику! Бо термін їх придатності спливає.

Мільйони доз вакцини від коронавірусу можуть опинитися на смітнику – причини
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Україна увійшла у топ серед держав світу!

Думаєте чудова новина?

Якби вона стосувалася економіки чи, скажімо, спорту, так би воно й було!

Та от ми займаємо лідируючі позиції за рівнем захворюваності на коронавірус та смертності від його наслідків.   Також по темі: Карантин в Україні осінь 2021 - що чекає невакцинованих та як каратимуть порушників

Щодня фіксують по кілька тисяч нових випадків зараження ковідом, днями показники уже підіймалися до 12 тисяч на добу.

Де ж рятівні вакцини?

Не впадіть, але мільйони доз скоро можуть опинитися на смітнику!

Бо термін їх придатності спливає.

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ICTV / Надзвичайні новини / Мільйони доз вакцини від коронавірусу можуть опинитися на смітнику – причини / 04.10.2021 19:59
04.10.2021 19:59

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