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Video: Месники з гарячою кров’ю – як банда машини на замовлення спалювала

Ці месники мають гарячу кров. Таке влаштували, аж іскри сипалися. На Київщині троє нападників спалили чужу машину! І не просто так - трійця виконувала замовлення однієї дамочки - за образу кількарічної давнини.[read_more_news] Ви здивуєтеся ще більше, коли почуєте, за які гріхи жінка тримала зуб на автовласника! Марно навіть гадати. Бо в таку халепу може потрапити абсолютно кожен водій, який не пригальмовує після дощу.

Месники з гарячою кров’ю – як банда машини на замовлення спалювала
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Ці месники мають гарячу кров.

Таке влаштували, аж іскри сипалися.

На Київщині троє нападників спалили чужу машину!

І не просто так – трійця виконувала замовлення однієї дамочки – за образу кількарічної давнини. Також по темі: Змагання українських богатирів проти важелезних машин - чия взяла?

Ви здивуєтеся ще більше, коли почуєте, за які гріхи жінка тримала зуб на автовласника!

Марно навіть гадати.

Бо в таку халепу може потрапити абсолютно кожен водій, який не пригальмовує після дощу.

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ICTV / Надзвичайні новини / Месники з гарячою кров’ю – як банда машини на замовлення спалювала / 31.08.2021 19:55
31.08.2021 19:55

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