Месники з гарячою кров’ю – як банда машини на замовлення спалювала

Ці месники мають гарячу кров.

Таке влаштували, аж іскри сипалися.

На Київщині троє нападників спалили чужу машину!

І не просто так – трійця виконувала замовлення однієї дамочки – за образу кількарічної давнини. Також по темі: Змагання українських богатирів проти важелезних машин - чия взяла?

Ви здивуєтеся ще більше, коли почуєте, за які гріхи жінка тримала зуб на автовласника!

Марно навіть гадати.

Бо в таку халепу може потрапити абсолютно кожен водій, який не пригальмовує після дощу.