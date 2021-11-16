Мешканці Києва яро оберігають ями на дорогах – причини шокують

Справжня дикість – у столиці.

Подумайте тільки!

Чоловік за свої гроші полатав дірки в асфальті: взяв кілька мішків щебеню та асфальту, і без автодору – сам – засипав ями! Також по темі: У Києві заморський диво-майстер забирав ювелірку на ремонт і не віддавав

Але наприкінці ремонтних робіт з приватного будинку визирнула сусідка і понеслося!

Вона – уявіть собі – знову розкопала яму і тепер оберігає її, як зіницю ока!

Невже таке можливо?

Наш Ігор Шумик навіть знайшов прихильників цих дивних дій!