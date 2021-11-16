Video: Мешканці Києва яро оберігають ями на дорогах – причини шокують
Справжня дикість - у столиці.
Подумайте тільки!
Чоловік за свої гроші полатав дірки в асфальті: взяв кілька мішків щебеню та асфальту, і без автодору - сам - засипав ями! [read_more_news]
Але наприкінці ремонтних робіт з приватного будинку визирнула сусідка і понеслося!
Вона - уявіть собі - знову розкопала яму і тепер оберігає її, як зіницю ока!
Невже таке можливо?
Наш Ігор Шумик навіть знайшов прихильників цих дивних дій!
Мешканці Києва яро оберігають ями на дорогах – причини шокують