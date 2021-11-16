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Video: Мешканці Києва яро оберігають ями на дорогах – причини шокують

Справжня дикість - у столиці. Подумайте тільки! Чоловік за свої гроші полатав дірки в асфальті: взяв кілька мішків щебеню та асфальту, і без автодору - сам - засипав ями! [read_more_news] Але наприкінці ремонтних робіт з приватного будинку визирнула сусідка і понеслося! Вона - уявіть собі - знову розкопала яму і тепер оберігає її, як зіницю ока! Невже таке можливо? Наш Ігор Шумик навіть знайшов прихильників цих дивних дій!

Мешканці Києва яро оберігають ями на дорогах – причини шокують
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Справжня дикість – у столиці.

Подумайте тільки!

Чоловік за свої гроші полатав дірки в асфальті: взяв кілька мішків щебеню та асфальту, і без автодору – сам – засипав ями! Також по темі: У Києві заморський диво-майстер забирав ювелірку на ремонт і не віддавав

Але наприкінці ремонтних робіт з приватного будинку визирнула сусідка і понеслося!

Вона – уявіть собі – знову розкопала яму і тепер оберігає її, як зіницю ока!

Невже таке можливо?

Наш Ігор Шумик навіть знайшов прихильників цих дивних дій!

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ICTV / Надзвичайні новини / Мешканці Києва яро оберігають ями на дорогах – причини шокують / 16.11.2021 19:30
16.11.2021 19:30

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