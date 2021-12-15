Video: Мешканці елітного містечка під Києвом шоковані комунальними поборами – ціни за сервісні послуги обурили багатіїв
Ціни за сервісні послуги, які обурили навіть далеко не бідних людей.
У селі під Києвом мешканці елітного котеджного містечка шоковані сумами, які виставляє їх керуюча компанія.
Люди вже не знають куди звертатися аби їх почули.
І переконують: їх фактично залякують і навіть б'ють, якщо не будуть згодні мовчки платити. [read_more_news]
А як вам такий збіг обставин?
Адвокатові, який представляє інтереси незгодних з поборами власників будинків, днями спалили авто!
Юрист переконаний, так йому натякнули, що глибоко копати у цій справі не варто.
А які ж аргументи приводять представники розпорядника землі?
Зараз все дізнаєтесь.
Мешканці елітного містечка під Києвом шоковані комунальними поборами – ціни за сервісні послуги обурили багатіїв