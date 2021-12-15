Мешканці елітного містечка під Києвом шоковані комунальними поборами – ціни за сервісні послуги обурили багатіїв

Ціни за сервісні послуги, які обурили навіть далеко не бідних людей.

У селі під Києвом мешканці елітного котеджного містечка шоковані сумами, які виставляє їх керуюча компанія.

Люди вже не знають куди звертатися аби їх почули.

І переконують: їх фактично залякують і навіть б’ють, якщо не будуть згодні мовчки платити. Також по темі: У Житомирі розлючені тарифами люди брали штурмом газову компанію

А як вам такий збіг обставин?

Адвокатові, який представляє інтереси незгодних з поборами власників будинків, днями спалили авто!

Юрист переконаний, так йому натякнули, що глибоко копати у цій справі не варто.

А які ж аргументи приводять представники розпорядника землі?

Зараз все дізнаєтесь.